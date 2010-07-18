به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی که به همراه تیم ملی فوتبال کشورمان در اردوی اتریش حضور دارد ضمن بیان این مطلب افزود: اعتقاد دارم اگر از تیم ملی به خوبی حمایت شود و تدارکات مناسب در اختیارش قرار بگیرد، تیم ملی ایران قهرمان جام ملتهای آسیا خواهد شد.
وی در خصوص نخستین دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل ستاره سرخ بلگراد اظهار داشت: بازیکنان تیم ملی بسیار جدی و با انگیزه بازی کردند و در بازی خشونت آمیزی که از سوی بازیکنان ستاره سرخ شاهد بودیم بسیارشجاعانه و فداکارانه بازی کردند و به اعتقاد من نتیجه ای که مقابل ستاره سرخ بلگراد به عنوان یکی از بهترین و آماده ترین تیم های اروپایی بدست آمد نتیجه خوب و رضایت بخشی بود.
سرمربی تیم ملی در عین حال از عملکرد برخی از ملی پوشان را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: البته از بازی تنی چند از بازیکنان راضی نیستم اما در کار تیمی در مجموع خوب بودیم و اگر از این تیم به خوبی حمایت شود پتانسیل بالایی حتی برای قهرمانی آسیا دارد.
قطبی ضمن تمجید از تیم ستاره سرخ بلگراد گفت: ستاره سرخ چهار هفته است که در اردو به سر می برد و بازیکنان این تیم کنارهم هستند و چون لیگ آنها بزودی آغاز می شود در اوج دوران آمادگی به سر می برند ولی تیم ملی فوتبال ایران تنها سه روز در کنارهم بوده و تمرین کرده است. ستاره سرخ یک تیم اروپای شرقی خوب با قدرت بدنی بالاست که از نظر تاکتیکی هم تیم بسیار خوب و حریف تدارکاتی مناسبی برای تیم ملی ایران بود و من امیدوارم در این چندماه بتوانیم با تیم های قدرتمندی بازی کنیم تا به آمادگی و هماهنگی لازم برای رسیدن به هدفمان برسیم.
سرمربی تیم ملی با اشاره به بازی تدارکاتی رفت و برگشت با اوکراین گفت: در یکی از روزهای فیفا تدارک این بازی بسیار خوب بود و امیدوارم در ماههای آینده هم بازیهای خوبی برای تیم ملی تدارک دیده شود.
قطبی در پایان درباره انتقاد برخی از رسانه ها از نامناسب بودن زمان اردوی اتریش گفت: من برای رسانه ها ارزش و اعتبار خاصی قائلم اما متاسفانه برخی از آنها به جای کمک تنها برای ما حاشیه سازی می کنند اما اغلب آنها در پی کمک کردن هستند که ما از انتقادهای سازنده آنها استقبال هم می کنیم و امیدوارم با همکاری هم بتوانیم تیمی پرقدرت را روانه جام ملتهای آسیا کنیم.
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