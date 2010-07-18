به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی که به همراه تیم ملی فوتبال کشورمان در اردوی اتریش حضور دارد ضمن بیان این مطلب افزود: اعتقاد دارم اگر از تیم ملی به خوبی حمایت شود و تدارکات مناسب در اختیارش قرار بگیرد، تیم ملی ایران قهرمان جام ملتهای آسیا خواهد شد.

وی در خصوص نخستین دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل ستاره سرخ بلگراد اظهار داشت: بازیکنان تیم ملی بسیار جدی و با انگیزه بازی کردند و در بازی خشونت آمیزی که از سوی بازیکنان ستاره سرخ شاهد بودیم بسیارشجاعانه و فداکارانه بازی کردند و به اعتقاد من نتیجه ای که مقابل ستاره سرخ بلگراد به عنوان یکی از بهترین و آماده ترین تیم های اروپایی بدست آمد نتیجه خوب و رضایت بخشی بود.

سرمربی تیم ملی در عین حال از عملکرد برخی از ملی پوشان را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: البته از بازی تنی چند از بازیکنان راضی نیستم اما در کار تیمی در مجموع خوب بودیم و اگر از این تیم به خوبی حمایت شود پتانسیل بالایی حتی برای قهرمانی آسیا دارد.

قطبی ضمن تمجید از تیم ستاره سرخ بلگراد گفت: ستاره سرخ چهار هفته است که در اردو به سر می برد و بازیکنان این تیم کنارهم هستند و چون لیگ آنها بزودی آغاز می شود در اوج دوران آمادگی به سر می برند ولی تیم ملی فوتبال ایران تنها سه روز در کنارهم بوده و تمرین کرده است. ستاره سرخ یک تیم اروپای شرقی خوب با قدرت بدنی بالاست که از نظر تاکتیکی هم تیم بسیار خوب و حریف تدارکاتی مناسبی برای تیم ملی ایران بود و من امیدوارم در این چندماه بتوانیم با تیم های قدرتمندی بازی کنیم تا به آمادگی و هماهنگی لازم برای رسیدن به هدفمان برسیم.

سرمربی تیم ملی با اشاره به بازی تدارکاتی رفت و برگشت با اوکراین گفت: در یکی از روزهای فیفا تدارک این بازی بسیار خوب بود و امیدوارم در ماههای آینده هم بازیهای خوبی برای تیم ملی تدارک دیده شود.