منابع عراقي امضاي قراردادهمكاري امنيتي ميان عراق با اسرائيل را تكذيب كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، عراق ادعاهاي اسرائيل را درباره امضاي قرارداد همكاري امنيتي ميان وزارت جنگ اين رژيم با وزارت دفاع عراق براي آموزش نيروهاي عراقي در تل آويو تكذيب كرد.



منابع رسمي عراقي در گفتگو با روزنامه عكاظ عربستان اعلام كردند ادعاهاي اسرائيل درباره همكاري امنيتي با عراق عاري از صحت و بي پايه و اساس است و هيچ همكاري امنيتي از اين نوع ميان مسئولان عراقي و اسرائيلي وجود ندارد.



منابع اسرائيلي پيشتر ادعا كرده بودند كه قرارداد امضاي شده ميان دو وزارتخانه در نوع خود بزرگترين قرارداد همكاري از نظر حجم و هزينه و شمار شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي است تا جائي كه 280 نيروي عراقي كه تحت نظارت ويژه آمريكايي ها گزينش شده اند براي آموزش به تل آويو اعزام خواهند شد.



اين خبر را نشريه المنار به نقل از منابع اسرائيلي فاش كرده مبني بر اينكه قرار است كارشناسان نظامي اسرائيل شيوه هاي ترور و بازداشت را به نيروهاي عراقي آموزش بدهند و 280 نيروي عراقي نيز درقالب گروه هاي كوچك 25 نفره از آغاز اكتبر وارد تل آويو خواهند شد تا دوره هاي فشرده آموزشي را زير نظر كارشناسان اسرائيلي طي كنند.



المنار به نقل از منابع اسرائيلي نوشت : آمريكا اعتقاد دارد كه اسرائيل بهترين مكان براي آموزش نيروهاي عراقي است تا پس از پايان يافتن دوره آموزشي اين نيروهاي عراقي داخل مناطقي كه شاهد مقاومت بر ضد اشغالگران است، مستقر شده و همان ماموريتي را كه نظاميان اسرائيلي در مناطق فلسطيني براي اجراي عمليات تروروبازداشت و انفجار انجام مي دهند اين نيروهاي عراقي نيز انجام دهند.



اين نشريه همچنين خبر داد كه شمار زيادي از نيروهاي حفاظت شخصي اياد علاوي نخست وزير موقت عراق و وزير دفاع و وزير كشور و شماري ازشخصيت هاي عراقي طرفدار واشنگتن درمدارس ويژه آموزشي اسرائيل دوره آموزش ويژه را پشت سرگذاشتند.



روز گذشته نيز روزنامه يديعوت آهارونوت از سفر يك عضو كنگره ملي عراق به رهبري احمد چلبي به تل آويو خبر داد كه متعاقب آن چلبي اين عضو كنگره را اخراج كرد.



المنار چندي پيش اعلام كرد يك هيات بلندپايه امنيتي اسرائيلي به بغداد سفر كرد و با حازم شعلان وزير دفاع عراق يك قرارداد امنيتي امضا كرد تا نيروهاي عراقي در تل آويو آموزش ببينند.



تاكنون خبرهاي متعددي درباره ارتباط ميان برخي مقامات عراقي با رژيم صهيونيستي منتشر شده است كه از سوي دولت موقت به طور رسمي تكذيب نشده است اما برخي مقامات عراقي منكر وجود هرگونه رابطه ميان عراق و اسرائيل شده اند.



اياد علاوي نخست وزير موقت عراق نيز هرگونه رابطه ميان كشورش با اسرائيل را به عادي سازي روابط تمام كشورهاي عربي با اين رژيم و پايبندي اسرائيل به توافقات و قطعنامه هاي بين المللي منوط دانست.