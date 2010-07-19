برای ادامه همکاری با تیم هندبال نوجوانان ایران شرط دارم

محسن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من بارها گفته ام که هر فردی که مسئولیت تیم هندبال نوجوانان را در این شرایط قبول می کرد ریسک کرده بود و من با این وجود با قبول این مسئولیت ریسک بزرگی انجام دادم.

وی افزود: تیم ما تنها در 20 روز اردوی تدارکاتی راهی مسابقات آسیایی امارات شد تا برای کسب مقام و سهمیه جهانی به مصاف تیم هایی برود که همگی از یک سال قبل در اردو بوده و تدارکات بسیار خوبی را پشت سرگذاشتند.

سرمربی تیم هندبال نوجوانان کشورمان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بزرگی که در این رقابتها شاهد آن بودیم بحث صغر سن برخی کشورها به خصوص کشورهای عربی بود. کشوری مانند قطر با به تبعیت درآوردن 5 بازیکن اروپایی و داشتن چندین هندبالیست صغر سن به حدی تیم خود را تقویت کرده بود که به جرات می توان گفت تیم قطر توانایی بازی در رده بزرگسالان را هم داشت.

وی تصریح کرد: برد هندبالیست های نوجوان ایران برابر تیم ژاپن قابلیت های بازیکنان را به ما نشان داد که اگر سرمایه گذاری بهتری برای این تیم می شد بازهم بر روی سکو بوده و به جام جهانی می رفتیم.

وی با بیان اینکه فدراسیون هندبال به دلیل نداشتن سرپرست فرصت را برای برنامه ریزی برنامه های تدارکاتی و اردوهای خارجی از دست داد تاکید کرد: این مسئله به ما ضربه بزرگی زد و در این شرایط امروز از افراد یا حتی رسانه هایی که به عنوان کارشناس به تیم ما برای کسب مقام پنجم آسیا انتقاد می کنند و این نتیجه را یک ناکامی قلمداد کرده اند، گلایه مندم.

سرمربی تیم هندبال نوجوانان ادامه داد: مگر چه امکانات و تدارکاتی در این 20 روز به ما داده اند که حالا توقع کسب نتیجه هم دارند. مطمئنا هیچ تیمی در این زمان نمی تواند به مسابقات جهانی برود آن هم تیمی در رده نوجوانان!

طاهری در پایان خاطرنشان کرد: من در صورتی با این تیم ادامه می دهم که تمام برنامه هایی که در دستور کار قرار می گیرد اجرا شود. مطمئنا اگر تیم با برنامه از یک سال قبل تدارکات خود را آغاز کند و وقت خوبی در اختیار داشته باشد می تواند به شرایط قبل بازگردد.

چهارمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا و انتخابی جام جهانی 24 تیرماه در ابوظبی امارات به پایان رسید که تیم ایران یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی در رده پنجم آسیا ایستاد و ازکسب سهمیه جهانی بازماند.