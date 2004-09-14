تصويب بيانيه اعتراض آميز كشورهاي غير متعهد به برخوردهاي غيرقانوني با ايران و پيش نويس اروپا

سفراي گروه كشورهاي غيرمتعهد شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در پايان جلسه امروز صبح خود بيانيه اشان را در اعتراض به متن پيش نويس پيشنهادي سه كشور اروپايي و روند كلي برخورد با پرونده هسته اي ايران تصويب كردند.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر از محل مذاكرات در وين، اين كشورها صريحا حمايت خود را از فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران اعلام و عليه بندهاي تند مورد نظر اروپايي ها به خاطر تناقض آن با حقوق مشروع ايران طبق موازين حقوقي آژانس موضع گيري كردند. در اين جلسه مقرر شد تا حسين حنيف رييس مالزيايي اين گروه مراتب اعتراض شديد غير متعهد ها را به نمايندگان لندن ، پاريس و برلين اعلام نمايد. گروه نم همچنين اقدامات اخير اين سه كشور در آژانس را درجهت اعمال فشار به گروه غير متعهدها براي تحميل نظرات خود در شوراي حكام ارزيابي مي كند. همچنين گزارش مهر حاكيست كه نمايندگان سه كشور اروپايي به همراه برخي اعضاي خاص اين اتحاديه پيش از ظهر امروز و پشت در هاي بسته نشستي را در مورد ايران برگزار كرده اند.