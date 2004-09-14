به گزارش خبرگزاري "مهر" ، متن كامل پاسخ حداد عادل به اين شرح است :

بسمه تعالي

جناب آقاي احمد خرم

وزير محترم راه و ترابري

با اهداي سلام

وصول نامه شماره 11686/11 مورخ 21/6/83 جنابعالي را درباره استيضاح اعلام مي‌ كند. در آن نامه به مذاكرات عده‌اي از استيضاح‌ كنندگان با خود،‌ در جلسه‌اي كه در مجلس شوراي اسلامي برگزار شده اشاره كرده‌ايد و با ذكر خواسته‌هاي آنان از وزير راه و ترابري، خواستار آن شده‌ايد كه استيضاح‌ كنندگان مدارك و مستندات خود را درباره خواسته‌هايشان به وزارت راه و ترابري ارائه دهند.



نامه جنابعالي را كه جداگانه در رسانه‌ها نيز انتشار يافته، براي نمايندگان محترمي كه در جلسه مزبور حضور داشته‌اند، ارسال كرده‌ام تا درخواست شما را مورد توجه قرار دهند. اينجانب ضمن تاييد ضرورت حفظ حرمت مسؤولان و مديران نظام اميدوار بودم مذاكرات بعضي از نمايندگان با جناب عالي به نتيجه برسد، كه ظاهرا چنين نتيجه‌اي حاصل نشده ، توجه شما را به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي و ماده 227 آيين ‌نامه داخلي مجلس جلب مي ‌كنم كه در آن، با قطع نظر از كم و كيف دلايل استيضاح‌كنندگان، اختيار استيضاح وزير يا هيأت وزيران به نمايندگان مجلس داده شده و هيأت رييسه نيز طبعا در اجراي آيين‌ نامه داخلي مجلس موظف است استيضاح را بعد از آنكه متن آن در مجلس خوانده شد در مهلت مقرر در دستور كار مجلس قرار دهد. بديهي است نتيجه نهايي تابع رأي نمايندگان و تابع دلايل و مستنداتي است كه نمايندگان استيضاح‌كننده در مجلس عرضه خواهند كرد.

توفيق جناب عالي و همكارانتان را از خداوند متعال خواهانم .



احمد خرم وزير راه و ترابري روز يكشنبه طي نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي رسماً عدم پذيرش تقاضاهاي نمايندگان مجلس را اعلام كرده بود .