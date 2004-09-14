" سيكو " ، سازي براي شفابخشي روح

* ابتدا گروه خود را معرفي كنيد.

- به طور اصلي گروه ما، پنج نفر نوازنده دارد. اما سه نفرمان به ايران آمده ايم . در اجرا از انواع مختلف سازهاي بادي كه از چوب ساخته شده اند و يك ساز به صورت گيتار كوچك كه سازي محلي است و به آن "چارانگوا" مي گويند و يك نوع ساز ضربي استفاده مي كنيم . "اوكارينا" اسم سازي است كه از سراميك درست مي شود، صداي آن از صداي پرنده ها گرفته شده است. به اين معني كه موسيقي بيشتر با طبيعت ارتباط دارد.

* كاربرد "پان فلوت" در چه نوع مراسمي است؟

- در تابستان مراسمي به نام فستيوال خورشيد داريم كه "پان فلوت" به اين مناسبت اجرا مي شود. در مراسم سنتي مثل عروسي و عزاداري ها نيز كاربرد دارد. "اينكاها" به زندگي بعد از مرگ عقيده دارند و بر اين باورند كه با نواختن "پان فلوت" شادي به روح فرد مي بخشد تا روح راحت تر و شادتر جسمش را ترك كند. ملودي هاي "پان فلوت" در عزاداري ها و جشن ها به طور كلي در مراسم مختلف متفاوت است.

* "پان فلوت" در اكوادور چه قدمتي دارد؟

- چندين هزار سال قبل از "اينكاها" اين ساز وجود داشته است. اين ساز را از دنباله پرهاي پرنده اي به نام "كندور" مي ساختند و بعد از آن هم از استخوان هاي انسان.

* در گروههاي موسيقي اكوادوري ساز "پان فلوت" به صورت تكنوازي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد يا گروه نوازي؟

- در هر دو صورت استفاده مي شود و هيچ تفاوتي ندارند. فقط در مراسم مختلف كاربرد ساز متفاوت مي شود. براي مثال در مراسمي خاص دوازده نوازنده "پان فلوت" باهم مي زنند و مي رقصند . گاهي نيز بستگي به فضا و مراسم دارد كه با گيتار و ساز ضربي همراه است. در تكنوازي ، ملودي هاي مخصوصي براي شفابخشي روح داريم . فقط فلوت مي نوازد و نوازنده از اين طريق بيمار را شفا مي دهد. در واقع به نوعي موسيقي درماني است.

* در موسيقي شما آموزش به چه روشي است؟

- آموزش سينه به سينه است . اصل موسيقي از نياكان و پدرانمان به ما ارث رسيده است اما از خود نوازنده نيز چيزهايي به موسيقي اضافه مي شود . فلوت سازي است كه احساسات انسان را بروز مي دهد و بايد احساسات آموزش دهنده و يادگيرنده را تحت تاثير قرار دهد. پس احتياج به آموزش سينه به سينه است. من تصميم دارم كه آموزشگاهي براي آموزش "پان فلوت" ايجاد كنم. چون فكر مي كنم سازها و تكنيك هاي جديد جوانان را تحت تاثير قرار داده است.

* نگاه نسل جوان در جامعه به اين ساز چگونه است؟ آيا جذابيتي براي آموزش "پان فلوت" وجود دارد؟

- در حال حاضر 10 درصد جمعيت كشور بومي هستند و بقيه از اطراف و اروپا آمده اند. اما بوميان به موسيقي به خصوص "پان فلوت" بسيار زياد اهميت مي دهند . براي اين ساز بسيار ارزش قائلند چون اعتقاد دارند اين ساز با قلب انسان نواخته مي شود و بايد با احساسات عميق نت را نواخت.

* آيا ني ايراني را مي شناسيد؟

- زماني كه به آمريكا رفته بودم با افرادي ايراني آشنا شدم و همين طور با فرهنگ ايراني . برايم خيلي عجيب بود كه ايراني ها ، بسيار راجع به اكوادور و آمريكاي جنوبي مي دانند . از آن زمان به بعد، خيلي علاقمند به موسيقي و فرهنگ ايراني شدم. از طريق رسانه هاي مختلف در مورد ايران اطلاعات بيشتري پيدا كردم و من عاشق فرهنگ ايرانم. اما نتوانستم به خوبي در مورد ني ايراني اطلاعات كسب كنم. به دليل اينكه تمام نوشته ها فارسي هستند و من فارسي نمي دانم.