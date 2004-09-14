پنج ميليون توريست از كيش بازديد مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ، براساس اين طرح كه با مشاركت موسسه توسعه سياحتي كيش و شركت ايرلندي IDI انجام مي شود بازارهاي جذب توريست براي كيش از بين كشورهاي اسلامي شناسايي و با رفع محدوديت هاي موجود بر سر راه جذب گردشگران ، ظرف پنج سال آينده ميزان بازديد كنندگان كيش از كشورهاي خارجي به پنج ميليون توريست مي رسد .

سرپرست موسسه توسعه سياحتي در نشست كارشناسان اين موسسه و مشاورين اين شركت ايرلندي با تشريح امكانات موجود براي گردشگران در كيش گفت : كشورهاي حوزه خليج فارس به دليل هم مذهب بودن همخواني بهتري با كشورمان دارند و لازم است در اين زمينه ابتدا بازار جذب توريست از اين كشورها آغاز شود .

به گفته سيد محمد طباطبايي ، گردشگري در ايران ، مانند نهالي نوپا و شاداب است و به دليل وجود بسترهاي مناسب و منحصر به فرد گردشگري در كيش اين منطقه در زمره مستعدترين مكانها براي جذب توريست محلي و بين المللي قرار گرفته است .

همچنين كارشناسان اين شركت ايرلندي پيش شرط هاي لازم را براي توسعه گردشگري را هتل ، مراكز پذيرايي ، حمل و نقل ، جاذبه هاي توريستي و خدمات گردشگري نام بردند .







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