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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۰۶

تا پنج سال آينده

پنج ميليون توريست از كيش بازديد مي كنند

يك شركت مشاوره ايرلندي طرح اطلاع رساني گردشگري جزيره كيش را براي ايجاد زمينه سفر سالانه پنج ميليون تن توريست به اين منطقه اجرا مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، براساس اين طرح كه با مشاركت موسسه توسعه سياحتي كيش و شركت ايرلندي IDI انجام مي شود بازارهاي جذب توريست براي كيش از بين كشورهاي اسلامي شناسايي و با رفع محدوديت هاي موجود بر سر راه جذب گردشگران ، ظرف پنج سال آينده ميزان بازديد كنندگان كيش از كشورهاي خارجي به پنج ميليون توريست مي رسد .
سرپرست موسسه توسعه سياحتي در نشست كارشناسان اين موسسه و مشاورين اين شركت ايرلندي با تشريح امكانات موجود براي گردشگران در كيش گفت : كشورهاي حوزه خليج فارس به دليل هم مذهب بودن همخواني بهتري با كشورمان دارند و لازم است در اين زمينه ابتدا بازار جذب توريست از اين كشورها آغاز شود .
به گفته سيد محمد طباطبايي ، گردشگري در ايران ، مانند نهالي نوپا و شاداب است و به دليل وجود بسترهاي مناسب و منحصر به فرد گردشگري در كيش اين منطقه در زمره مستعدترين مكانها براي جذب توريست محلي و بين المللي قرار گرفته است .
همچنين كارشناسان اين شركت ايرلندي پيش شرط هاي لازم را براي توسعه گردشگري را هتل ، مراكز پذيرايي ، حمل و نقل ، جاذبه هاي توريستي و خدمات گردشگري نام بردند .


کد مطلب 111859

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