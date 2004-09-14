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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۱۰

تشريح جزئيات هشتمين جشنواره كتاب دفاع مقدس در جمع خبرنگاران

اثباتي : حفظ فرهنگ دفاع مقدس و معرفي آن به نسل آينده را دنبال مي كنيم

خبرگزاري " مهــر " - گروه فرهنگ و ادب : صبح امروز ، بهروز اثباتي - دبير هشتمين كتاب سال دفاع مقدس در نشست خبري كتاب سال اين دوره ، اهداف انتخاب كتاب‌ها را با موضوع دفاع مقدس برشمرد.

به گزارش خبرنگار كتاب " مهــر " وي افزود : انتخاب كتاب با موضوع دفاع مقدس به كوشش شهيد احمد زارعي آغاز و با كمك عليرضا كمري و مرتضي سرهنگي ادامه يافت، سپس اين موضوع با حمايت سازمان‌هايي برگزار شد.
اثباتي با تاكيد بر اين كه هدف از انتخاب كتاب با موضوع دفاع مقدس، معرفي و ارائه آن براي نسل هاي جديد است ، خاطرنشان ساخت : تقدير فعالان و دلسوزان عرصه جنگ نيز از اهداف بعدي است ، چرا كه ضمن ارائه گزارش دقيقي از جنگ، به حفظ فرهنگ دفاع مقدس و اعلام و معرفي آن به نسل آينده كمك مي كنيم .
وي  اظهار داشت : درهشتمين سال كتاب دفاع مقدس، آثار مربوط به سال 81 و 82 را بررسي كرديم كه در ابتدا دو هزار عنوان شناسايي شد اما در مراحل بعدي اين عناوين به هزار اثر رسيد. در نهايت از ميان هزار اثر موجود 634 اثر تهيه و از نظر كمي و كيفي مورد ارزيابي قرار گرفت.
اثباتي افزود : درمرحله ديگر از ميان آثار مذكور 365 عنوان كتاب در دو شاخه بزرگسال و كودك و نوجوان در اختيار هيات داوران قرار گرفت. از ميان آثار رسيده، 81 عنوان به تحقيق و پژوهش، 83 اثر به خاطره، 47 اثر به داستان، 36 اثر به شعر و 9 اثر به مجموعه جنگ اختصاص داشت. همچنين از ميان اين آثار 11 عنوان نثر ادبي نيز ديده مي‌شود. در رده كودك و نوجوان نيز 26 كتاب مورد بررسي هيات داوران قرار گرفته است.
وي به كتاب‌هاي مرتبط با هنر اشاره كرد و اظهار داشت: متاسفانه در زمينه‌ فيلمنامه‌نويسي و نمايشنامه‌نويسي اثري چاپ نشده و اين در حالي است كه ما در سال گذشته 13 فيلم سينمايي مرتبط با جنگ داشتيم.
بهروز اثباتي گفت: هيات داوران درهررشته سه يا چهارنفرهستند كه  ارزيابي فني و محتوايي آثار دريافتي را برعهده دارند. 
مراسم معرفي برترين‌هاي كتاب سال دفاع مقدس در هشتمين دوره خود در تاريخ 30 شهريور ، ساعت 16:30 در تالار انديشه حوزه هنري برگزار مي‌شود.

کد مطلب 111861

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