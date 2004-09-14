مدير كل تربيت بدني استان خراسان شمالي منصوب شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درحكم صادرشده از سوي مهندس مهرعليزاده آمده است: با توجه به سوابق و تجربيات جنابعالي و بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي ، مجلس و امور استانها به سمت مديركل تربيت بدني استان خراسان شمالي منصوب مي شويد ، اميد است با اتكال به خداوند و همكاري مسئولان محترم استان درپيشبرد اهداف سازمان موفق باشيد. لازم به ذكراست ، خسرو منعمي داراي مدرك فوق ليسانس و داراي چند سال سابقه مديريت بوده و هم اكنون معاون اداره كل تربيت بدني استان خراسان است.