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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۴۳

طي حكمي از سوي رئيس سازمان تربيت بدني ؛

مدير كل تربيت بدني استان خراسان شمالي منصوب شد

طي حكمي از سوي مهندس محسن مهر عليزاده معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني خسرو منعمي به سمت مدير كل تربيت بدني استان خراسان شمالي منصوب شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" درحكم صادرشده از سوي مهندس مهرعليزاده آمده است: با توجه به سوابق و تجربيات جنابعالي و بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي ، مجلس و امور استانها به سمت مديركل تربيت بدني استان خراسان شمالي منصوب مي شويد ، اميد است با اتكال به خداوند و همكاري مسئولان محترم استان درپيشبرد اهداف سازمان موفق باشيد. لازم به ذكراست ، خسرو منعمي داراي مدرك فوق ليسانس و داراي چند سال سابقه مديريت بوده و هم اكنون معاون اداره كل تربيت بدني استان خراسان است.

کد مطلب 111862

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