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۲۷ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۴

مدیر کل سابق ISI:

مسائل اقتصادی عامل شکست اوباما در افغانستان است/طالبان پیروز میدان جنگ

مسائل اقتصادی عامل شکست اوباما در افغانستان است/طالبان پیروز میدان جنگ

مدیرکل سابق سازمان جاسوسی پاکستان با اشاره به افزایش آمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ افغانستان اظهار داشت: رئیس جمهوری آمریکا در نهایت به خاطر دلایل اقتصادی نه دلایل راهبردی نظامیان خود را از افغانستان خارج می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "حامد گل" مدیر کل سابق سازمان جاسوسی پاکستان در گفتگو با آژانس خبری آسیای جنوبی اظهار داشت : "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در نهایت به خاطر دلایل اقتصادی نه دلایل راهبردی مجبور به عقب نشینی نیروهای ایالات متحده از افغانستان می شود، زیرا دولت آمریکا متوجه هزینه های سنگین اعزام نظامی بیشتر به این کشور جنگ زده خواهد شد.

وی افزود: فکر می کنم که تا پایان سال جاری اوباما راهبرد دیگری را در قبال افغانستان مطرح خواهد کرد و به دلیل هزینه های سنگین اعزامی نظامی بیشتر به این کشور و افزایش آمار تلفات نیروهای امنیتی خود را از افغانستان خارج می کند و طالبان در حال پیروزی در هر جبهه ای از جنگ است.

اوباما در حالی راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان را اعلام کرد که برخی از کارشناسان مسائل سیاسی بر این باورند : حضور هزاران نظامی بیشتر در افغانستان الزامی است، این درحالی است که برخی دیگر از کارشناسان مسائل سیاسی اعلام کردند: اعزام نظامی بیشتر به افغانستان با توجه به وضعیت امنیت این کشور ناکارامد است.

کد مطلب 1118636

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