محمد سرير:كمرنگ شدن نقش موسيقي ملي كشورها يك امر جهاني است

دكتر " محمد سرير" آهنگساز، در گفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب در مورد اين كه چرا جوان امروز ايراني، كمتر به سمت موسيقي سنتي ايران كشيده مي شود، افزود: از سويي توليد آثار قوي در زمينه موسيقي سنتي ايران كم شده است و از سوي ديگر، فضاي هنري كه در تمام جوامع امروز ايجاد شده، بيشتر براي جوانان است و جوانان هم ترجيح مي دهند با سبك هاي جديدي كه خود خالق آنها هستند و به قول خودشان " به روز " تر است، فعاليت هاي هنريشان را ادامه دهند.طبيعي است كه در اين شرايط جوان از موسيقي ملي و سنتي فاصله بگيرد.



وي در ادامه گفت: اما آنچه هميشه مشهود است، اين است كه موسيقي خوب، غني و با كيفيت، هميشه جايگاه خودش را دارد، چه در نزد جوانان و چه بزرگ ترها. موسيقي با كيفيت ديگر مختص يك طبقه خاص نيست. ضمن اين كه جوان گذشته نيز اينطور نبوده است كه از صبح تا شب به موسيقي سنتي گوش كند. موسيقي سنتي ما موسيقي است كه با عرفان رابطه محكمي دارد و گوش دادن به آن ، نيازمند سابقه فكري و سني است. قاعدتا جوان امروز دوست دارد كه موسيقي سطحي تر، زودگذرتر و شاد تر را گوش كند، هرچند نبايد منكر اين موضوع شد كه ديگر توليد در زمينه موسيقي سنتي ما به قوت و جذابيت گذشته ها نيست تا بتواند جوان ايراني را جذب خود كند. اما اوضاع آنقدرها هم بد نيست. هنوز هم جوانان ما براي گوش دادن به اجراي كنسرت هاي قوي موسيقي سنتي، ساعت ها در صف مي ايستند و از شنيدن آن لذت مي برند.



سخنگوي خانه موسيقي در ادامه گفت: نفوذ شديد ديگر انواع موسيقي ، امروزه اجازه خودنمايي موسيقي هاي كلاسيك و سنتي كشورها را نمي دهد و بازار را در محاصره خود درآورده است. از سويي رسانه هاي عمومي هم در كشور ما براي اين كه مخاطبشان را از دست ندهند، حاضر نيستند كه بيش از اينها به موسيقي سنتي بپردازند. درست است كه طبقه جوان، بيشترين جمعيت جامعه ما را تشكيل داده است و بالاترين آمار مخاطبين رسانه هاي جمعي را داراست، اما اين موضوع دليل نمي شود كه ما بخواهيم جوانمان را با مبناهاي هويتي اش ، بيگانه كنيم. موسيقي سنتي ما از نو، نياز به معرفي دارد و مسئولين امر بايد با تمهيدات خاص از منسوخ شدن آن جلوگيري كنند.



"سرير" در پايان خاطر نشان كرد: براي حفظ ذخائر موسيقي سنتي ، بايد هزينه صرف كرد. اگر ما از نظر مالي آهنگسازانمان را حمايت كنيم، آنها هم با انگيزه بيشتر به توليد آثاري براي مخاطب جوان دست مي زنند.