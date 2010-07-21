محسن ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کلاس های توجیهی که پیش از آغاز بازی های لیگ از سوی کمیته داوران در نظر گرفته شده بود، اظهار داشت: کمیته داوران همه ساله پیش از شروع بازی های لیگ کلاس های توجیهی را برگزار می کند و بعد از اتمام این دوره از داوران تست های تئوریک و عملی می گیرد تا میزان آمادگی آنها برای حضور در بازی ها سنجیده شود.

ترکی ادامه داد: در همین زمینه دوره 4 روزه ای داشتیم و در حال حاضر تمرینات تخصصی را برای حضور در بازی های لیگ انجام می دهیم.

وی در ادامه این مطلب گفت: برگزاری این کلاس ها باعث می شود سطح داوری های نسبت به دوره های قبل بهتر شود. علاوه بر این موضوع معتقدم داوران با آمادگی بیشتری بازی های امسال را سوت می زنند چرا که قاعدتا باید این اتفاق رخ بدهد. ضمن اینکه برگزاری بازی‌هایی در سطح جام‌جهانی می توانست تاثیرگذارترین کلاس آموزشی برای داوران باشد.

ترکی افزود: اگر قرار باشد داوران ما از قضاوت های این جام درسی نگرفته باشند، خیلی بد است. داوران باید از اشتباهات بزرگ این جام درس می گرفتند و از نکات آموزشی آن نهایت بهره را می بردند. در کل معتقدم فصل خوبی انتظار داوران را می کشد.

این داور کشورمان که سابقه قضاوت شهرآورد تهران را نیز در کارنامه دارد، در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چه انتظاراتی از تیم ها و کمیته داوران دارد؟ تصریح کرد: انتظار خاصی که نمی توانم داشته باشم فقط امیدوارم کسی چوب لای چرخ داوران نگذارد. داوران ما بدون هیچ چشم داشت مادی قضاوت می کنند و فقط به خاطر عشق به این رشته سوت می زنند. برای همین تنها خواسته من این است که به حقوق داوران احترام بگذارند.

دهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از روز 4 مردادماه آغاز خواهد شد.