نتايج دوازدهمين دوره مسابقات دوچرخه سواري كارگران كشور

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين دوره ازمسابقات درسطح تيمي و در قسمت دوچرخه معمولي آذربايجان شرقي مقام اول و تيمهاي كرج و تهران به ترتيب دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. در قسمت دوچرخه كورسي تيم فارس اول و تيمهاي يزد و تهران به ترتيب مقامهاي دوم و سوم دست يافتند. نتايج انفرادي مسابقات به شرح زير است:
دوچرخه معمولي (دورحذفي)
1- اصغرجواني (آذربايجان شرقي) 2- محمود رحيمي (كرج) 3- صمد گلمحمدي (آذربايجان شرقي)
دوچرخه معمولي (20 كيلومتر)
1- صمد گلمحمدي (آذربايجان شرقي) 2- محمود رحيمي (كرج) 3- اصغر جواني (آذربايجان شرقي)
پيشكسوتان (35 تا 45 سال)
1- ابراهيم وطن پور(كرج) 2- ايرج يحيائي (كرج) 3- قديرترابي (مركزي)
پيشكسوتان 45 سال به بالا
1- روح الله احمدي (مركزي) 2- محمد علي نوذري (يزد) 3- احمد برزگر (فارس)
كورسي (كريتريوم)
1- هادي باشفاعت (فارس) 2- حسن خورشيدي (يزد) 3- عليرضا جعفرزاده (يزد)
400 متر انفرادي كورسي
1- عليرضا جعفرزاده (يزد) 2- مرتضي صباغ نيا( مركزي) 3- حسن خورشيدي(يزد)
دورامتيازي
1- مهدي باشفاعت (فارس) 2- هادي باشفاعت (فارس) 3- عليرضا جعفرزاده (يزد)
استقامت 60 كيلومتر
1- هادي با شفاعت (فارس) 2- مهدي با شفاعت (فارس) 3- ابراهيم هداوند خاني (تهران)
نظر شما