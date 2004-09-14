نتايج دوازدهمين دوره مسابقات دوچرخه سواري كارگران كشور

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين دوره ازمسابقات درسطح تيمي و در قسمت دوچرخه معمولي آذربايجان شرقي مقام اول و تيمهاي كرج و تهران به ترتيب دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. در قسمت دوچرخه كورسي تيم فارس اول و تيمهاي يزد و تهران به ترتيب مقامهاي دوم و سوم دست يافتند. نتايج انفرادي مسابقات به شرح زير است:

دوچرخه معمولي (دورحذفي)

1- اصغرجواني (آذربايجان شرقي) 2- محمود رحيمي (كرج) 3- صمد گلمحمدي (آذربايجان شرقي)

دوچرخه معمولي (20 كيلومتر)

1- صمد گلمحمدي (آذربايجان شرقي) 2- محمود رحيمي (كرج) 3- اصغر جواني (آذربايجان شرقي)

پيشكسوتان (35 تا 45 سال)

1- ابراهيم وطن پور(كرج) 2- ايرج يحيائي (كرج) 3- قديرترابي (مركزي)

پيشكسوتان 45 سال به بالا

1- روح الله احمدي (مركزي) 2- محمد علي نوذري (يزد) 3- احمد برزگر (فارس)

كورسي (كريتريوم)

1- هادي باشفاعت (فارس) 2- حسن خورشيدي (يزد) 3- عليرضا جعفرزاده (يزد)

400 متر انفرادي كورسي

1- عليرضا جعفرزاده (يزد) 2- مرتضي صباغ نيا( مركزي) 3- حسن خورشيدي(يزد)

دورامتيازي

1- مهدي باشفاعت (فارس) 2- هادي باشفاعت (فارس) 3- عليرضا جعفرزاده (يزد)

استقامت 60 كيلومتر

1- هادي با شفاعت (فارس) 2- مهدي با شفاعت (فارس) 3- ابراهيم هداوند خاني (تهران)