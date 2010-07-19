علی رضایی مدیر سینما فلسطین درباره اجرای طرح"اذان تا اذان" به خبرنگار مهر گفت: این طرح در ماه مبارک رمضان در سینما فلسطین به صورت محدود اجرا می شود. به دلیل اعتبارات محدود و کمبود نیرو وبودجه آن را با افزودن دو سانس به سانس‌های فیلم‌هایی که روی پرده قرار دارند اجرا می‌کنیم.

وی ادامه داد: سانس‌های سینما فلسطین هر روز از ساعت 10:30 صبح آغاز می‌شود و ما قصد داریم که در ماه مبارک رمضان با افزودن دو سانس دیگر تا ساعت 3 بامداد فیلم‌ها را به نمایش بگذاریم.

رضایی افزود: سال گذشته استقبال مخاطبان از این طرح مناسب بوده است به این دلیل امسال نیز سینما فلسطین در طرح "اذان تا اذان" شرکت می‌کند. اما متاسفانه به دلیل کمبود اعتباراتی که دراختیار این سینما قرار می‌گیرد قادر نیستیم تا اذان صبح در خدمت مخاطبان باشیم. امیدوارم که با اجرای این طرح به رونق سینماهای کشور کمک شود.