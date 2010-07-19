  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۹:۰۹

مدیر سینما فلسطین:

طرح "اذان تا اذان" را به صورت محدود اجرا می‌کنیم

طرح "اذان تا اذان" را به صورت محدود اجرا می‌کنیم

علی رضایی با اشاره به استقبال مخاطبان از طرح "اذان تا اذان" اعلام کرد که امسال به صورت محدود این برنامه در سینما فلسطین اجرا می‌شود.

علی رضایی مدیر سینما فلسطین درباره اجرای طرح"اذان تا اذان" به خبرنگار مهر گفت:  این طرح در ماه مبارک رمضان در سینما فلسطین به صورت محدود اجرا می شود. به دلیل اعتبارات محدود و کمبود نیرو وبودجه  آن را با افزودن دو سانس به سانس‌های فیلم‌هایی که روی پرده قرار دارند اجرا می‌کنیم.

وی ادامه داد: سانس‌های سینما فلسطین هر روز از ساعت 10:30 صبح آغاز می‌شود و ما قصد داریم که در ماه مبارک رمضان با افزودن دو سانس دیگر تا ساعت 3 بامداد فیلم‌ها را به نمایش بگذاریم.

رضایی افزود: سال گذشته استقبال مخاطبان از این طرح مناسب بوده است به این دلیل امسال نیز سینما فلسطین در طرح "اذان تا اذان" شرکت می‌کند. اما متاسفانه به دلیل کمبود اعتباراتی که دراختیار این سینما قرار می‌گیرد قادر نیستیم تا اذان صبح در خدمت مخاطبان باشیم. امیدوارم که با اجرای این طرح به رونق سینماهای کشور کمک شود.

کد مطلب 1118678

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها