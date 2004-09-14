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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۲۱

در 6 ماه نخست سال جاري

يك هزار خودروي دولتي و خصوصي در مشهد گاز سوز شدند

مشاور شهردار مشهد در امور بهينه سازي مصرف سوخت گفت: در اجراي طرح گاز سوز شدن خودروها در شش ماهه نخست امسال يك هزار خودرو دولتي و خصوصي در مشهد گاز سوز شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد  عليرضا داود آبادي با بيان اين خبر افزود: در طرح گاز سوز شدن خودروها، علاوه بر وسايط نقليه مراكز دولتي ، تاكسيهاي شركت حمل و نقل درون شهري خصوصي نيز زير پوشش قرار گرفتند و براي گاز سوز شدن هردستگاه خودرو چهار ميليون ريال هزينه شده است.

او افزود: با راه اندازي چهار جايگاه تبديل خودرو بنزيني به گازي روزانه 40 دستگاه خودرو گاز سوز مي شوند.

داود آبادي كاهش آلاينده ها و حفظ محيط زيست شهري را از دلايل اجراي اين طرح بر شمرد و گفت: طرح گاز سوز خودروها با همكاري سازمان بهينه سازي مصرف سوخت انجام مي شود.

وي افزود: شهر مشهد در ليست شهرهاي آلوده قرار گرفته و نيازمند توجه دولت است.

 

کد مطلب 111868

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