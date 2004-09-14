يك هزار خودروي دولتي و خصوصي در مشهد گاز سوز شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد عليرضا داود آبادي با بيان اين خبر افزود: در طرح گاز سوز شدن خودروها، علاوه بر وسايط نقليه مراكز دولتي ، تاكسيهاي شركت حمل و نقل درون شهري خصوصي نيز زير پوشش قرار گرفتند و براي گاز سوز شدن هردستگاه خودرو چهار ميليون ريال هزينه شده است.

او افزود: با راه اندازي چهار جايگاه تبديل خودرو بنزيني به گازي روزانه 40 دستگاه خودرو گاز سوز مي شوند.

داود آبادي كاهش آلاينده ها و حفظ محيط زيست شهري را از دلايل اجراي اين طرح بر شمرد و گفت: طرح گاز سوز خودروها با همكاري سازمان بهينه سازي مصرف سوخت انجام مي شود.

وي افزود: شهر مشهد در ليست شهرهاي آلوده قرار گرفته و نيازمند توجه دولت است.