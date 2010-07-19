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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۸:۲۵

استاد فلسفه دانشگاه ملی استرالیا در گفتگو با مهر: علاقه به کار "فراغت" را بی‌معنا می‌کند

استاد فلسفه دانشگاه ملی استرالیا در گفتگو با مهر: علاقه به کار "فراغت" را بی‌معنا می‌کند

استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه ملی استرالیا با اشاره به اینکه فراغت در مقابل کار و فعالیت تعریف می‌شود، گفت: برای کسی که به فعالیت خود علاقمند است، فراغت معنایی ندارد.

دکتر باب گودین استاد فلسفه دانشگاه ملی استرالیا در مورد این پرسش که فراغت به چه معناست و آیا فراغت تابستانی برای اساتید دانشگاهی به منزله تداوم فکر و اندیشه است، به خبرنگار مهر گفت: پاسخ به این سؤال چندان پیچیده نیست. اگر شما از کاری که انجام می‌دهید لذت ببرید در این صورت نمی‌توانید فراغت را معنا کنید.

وی افزود: به عبارت دیگر فراغت در جایی تعریف می‌شود که ما زمینه‌ای خارج از آن تعریف کنیم و یا برعکس وقتی مشغول کاری هستید در این صورت "فراغت" به عنوان "دگری" از کار تعریف می‌شود.
 
گودین تصریح کرد: اگر کار و فعالیت توأم با علاقه باشد در این صورت فراغت معنایی مقابل کار و فعالیت نخواهد داشت.
 
استاد فلسفه دانشگاه ملی استرالیا گفت: فراغت تابستانی اگر به معنای جدا شدن از کار، فعالیت و تدریس و به معنای تعطیلی کلاسهای درس باشد، قابل تصور است. ولی به رغم این تصور باز هم تحقیق و پژوهش اجازه فراغت زیادی به استاد دانشگاه نمی‌دهد.
 
وی یادآور شد: این موضوع در مورد اساتیدی که جزو هیئت علمی پژوهشی دانشگاهها هستند موضوعی متفاوت است. این استاید در طول سال، مشغول پژوهش و تحقیق هستند و فراغت تابستانی برای آنها فاقد معناست.
 
این استاد فلسفه تصریح کرد: با پذیرش فرض وجود "اوقات فارغ از کار"، چون بنده به کارم علاقمند هستم، لذا باز فراغت به عنوان یک مفهوم در مقابل کار و فعالیت معنا ندارد و بر این اساس از نداشتن فراغت شکایتی ندارم.
 
باب گودین استاد فلسفه و محقق مدرسه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه ملی استرالیا و ویراستار مجموعه 11 جلدی راهنمای علوم سیاسی انتشارات دانشگاه آکسفورد است. حوزه‌های تخصصی گودین اخلاق و فلسفه سیاسی هستند.
کد مطلب 1118705

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