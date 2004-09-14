توجه به كلام خدا ، هدايتگري مردم و تعليم دانش و حكمت اهم وظايف دانشجويان است

به گزارش خبرگزاري "مهر" حبيب الله عسگراولادي درجمع دانشجويان شركت كننده در سومين گردهمايي دانشجويان و طلاب حزب موتلفه اسلامي استان تهران ضمن بر شمردن تفسير دومين آيه از سوره مباركه جمعه گفت: در معرفي ازذات اقدس الله در آيه مردم اين سوره ، يكي از معرفي ها اينست كه اوست آن ذات مقدسي كه درمردم عمي ، رسولي را مبعوث فرمود كه اين رسول سه برنامه اصلي را در پيش رو داشت؛ اولين برنامه تلاوت آيات حق بود، دومين وظيفه اين بود كه مردم را به پاگيزگي ، هدايت و مراقبت نمايند تا از حيث روان پاكيزه شوند و سومين وظيفه تعليم دانش و حكمت به جامعه بود كه مردم را باوحي ارتباط دهد.

وي خطاب به دانشجويان افزود: رسالت شما دانشجويان دانشگاه ها و حوزه ها در انقلاب اسلامي نيز ، همين سه مورد است.

دانشجو و طلبه اگراين سه جنبه را با هم نگه ندارد و به آيات خدا توجه نداشته باشد، همانند زمانهاي گذشته كه عمده خيانتها را افراد تحصيل كرده دانشگاههاي داخل وخارج امضا كردند. مرتكب آن اعمل خواهد شد. در زمان مشروطه ، اولين كاري كه در دانشگاهها انجام دادند اين بود كه دانشجو را از قرآن و وحي جدا نموده و بينش زمان را از او بگيرند.

دبير كل جبهه پيروان خط امام و رهبري در پايان با اشاره به اينكه اين گردهمايي ، به مناسبت يادواره شهيد لاجوردي برپا شده بود تصريح كرد: سيد اسدالله لاجوردي انساني تزكيه شده وبي هوا و هوس بود از روزي كه بنده با ايشان آشنا شدم تا زمان شهادت ، منافقين را كوچك تر از آن مي دانست كه از انها بترسد. او اولين كسي بود كه نفاق را در سازمان مجاهدين خلق تشخيص داد و انصافا او خودش را پاك نگه داشته بود و براي آخرت كوشش مي كرد.