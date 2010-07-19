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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۸:۵۹

شبکه استانی خاوران افتتاح شد

همزمان با افتتاح شبکه استانی خاوران 56 طرح تلویزیونی و رادیویی FM در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی امور مجلس و استانهای صدا و سیما اعلام کرد این طرح‌ها در قالب 21 ایستگاه ماهواره‌ای و شش ایستگاه کابلی و صرف هزینه‌ای 706 میلیون تومانی به اجرا درآمده است.
 
با بهره‌برداری از این طرح‌ها یک هزار و سیصد و شانزده خانوار از پوشش تلویزیونی بهره‌مند شده و 48 هزار خانوار نیز زیر پوشش شبکه‌های رادیویی قرار گرفتند.
 
عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما در مراسم راه‌اندازی شبکه استانی خاوران در خراسان جنوبی حفظ و ماهیت مردمی در شبکه استانی را از ضروریات راه اندازی این شبکه بیان کرد و نقطه قوت آن را حضور مردم در شبکه دانست.
کد مطلب 1118745

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