شبکه استانی خاوران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی امور مجلس و استانهای صدا و سیما اعلام کرد این طرح‌ها در قالب 21 ایستگاه ماهواره‌ای و شش ایستگاه کابلی و صرف هزینه‌ای 706 میلیون تومانی به اجرا درآمده است.

با بهره‌برداری از این طرح‌ها یک هزار و سیصد و شانزده خانوار از پوشش تلویزیونی بهره‌مند شده و 48 هزار خانوار نیز زیر پوشش شبکه‌های رادیویی قرار گرفتند.

عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما در مراسم راه‌اندازی شبکه استانی خاوران در خراسان جنوبی حفظ و ماهیت مردمی در شبکه استانی را از ضروریات راه اندازی این شبکه بیان کرد و نقطه قوت آن را حضور مردم در شبکه دانست.