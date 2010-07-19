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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۹:۵۶

مقدمه‌ای بر وجود و زمان هایدگر منتشر شد

مقدمه‌ای بر وجود و زمان هایدگر منتشر شد

کتاب مقدمه‌ای بر وجود و زمان هایدگر اثر پل گورنر از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی در وجود و زمان گزارشی متفاوت از وجود آدمی ارائه داده است. این گزارش هایدگر در پاسخ به پرسش معنای "هستی" بوده است.

نویسنده در این کتاب آرای اصلی هایدگر در کتاب "وجود و زمان" را به صورت تفصیلی ارائه داده و سعی کرده زبان پیچیده هایدگر را به زبانی ساده بیان کند.

در واقع این کتاب را می‌توان ساده شده کتاب "وجود و زمان" هایدگر نامید. به رغم این ساده سازی، نویسنده به متن اصلی و اندیشه اصلی هایدگر پایبند بوده است.

مارتین هایدگر‏ (۱۸۸۹ - ۱۹۷۶) یکی از معروفترین فیلسوفان قرن بیستم بود. او با شیوه‌ای نوین به تأمل درباره وجود پرداخت. فلسفه او بر دیدگاههای بسیاری از فلاسفه بعد از او اثر گذاشت.

از مهمترین کتابهای او در فلسفه کتاب "هستی و زمان" است. هایدگردر این کتاب به نقد تاریخ فلسفه غرب که به تعبیر او همان تاریخ متافیزیک است، پرداخته و در پی طرح افکندن هستی‌شناسی تازه‌ای است که خود آن را هستی‌شناسی بنیادین می‌خواند.
از نظر او تاریخ متافیزیک، تاریخ غفلت از وجود است.
کد مطلب 1118756

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