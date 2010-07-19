وجود دو تصویر از فرهنگ انتظار/ مروجان خرافات بدنبال منافع مادی هستند

آیت الله مهدی هادوی تهرانی رئیس مؤسسه رواق حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو تصویر منفی و مثبت از فرهنگ انتظار وجود دارد، گفت: در تصویر منفی فرد منتظر کار خاصی انجام نمی دهد؛ بلکه تنها انتظار رخداد اتفاقی را می کشد، به استناد برخی روایات که مربوط به شرایط خاصی بوده که ائمه آنها را در رابطه با شرایط و افراد خاصی گفته اند این تصور برای عده ای به وجود آمده است.

آیت الله هادوی تهرانی در تبیین این مسئله با ارائه یک روایت گفت: برای مثال روایتی درباره زمان آغاز قیام بنی عباس علیه بنی امیه است. شعار بنی عباس دعوت مردم به "رضا من آل محمد(ص)" بود. برخی اصحاب ائمه (ع) عنوان کردند که این شعار اشاره به امامان معصوم دارد. این درحالی است که ائمه از نیت بنی عباس خبر داشتند و به این افراد فرمودند شما به این امور کاری نداشته باشید، در خانه منتظر بمانید و هروقت زمان قیام قائم ما بود، از خانه بیرون آیید.

سکون و رخوت با انتظار واقعی منافات دارد

رئیس مؤسسه رواق حکمت با اشاره به اینکه چنین روایات برای برخی این تصور را به وجود آورده که باید گوشه گیر و گوشه نشین باشند تا خداوند زمینه را فراهم کند و امام زمان ظهور یابد گفت: نتیجه این امر نوعی سکون و رخوت در جامعه و همان مفهومی است که قبل از انقلاب توسط جریانهای طرفدار مهدویت مطرح می شد. در شرایط کنونی این جریانها در حال احیاء شدن هستند و برخی در این توهمات حتی پا را فراتر گذاشته و این بحث را مطرح می کنند که برای زمینه سازی ظهور قائم آل محمد باید زمین پر از فساد باشد.

مروجان خرافات بدنبال منافع مادی هستند

وی همچنین اضافه کرد: این افکار، اوهام و خیالات باطلی است که توسط برخی افراد جاهل به حقایق اسلامی و عده ای ترویج شده که منافع خود را در توسعه این افکار می دیدند که در نتیجه آن می توانستند گروهها و گروهکهایی را تشکیل داده و به منافع مادی خود دست یابند.

ضرورت فراهم کردن مقدمات ظهور

دکتر هادوی تهرانی تصریح کرد: در مقابل این جریان تفکری قرار می گیرد که علمای بزرگ اسلام، اندیشمندان اسلامی و امام (ره) مطرح می کنند و آن انتظار به معنای آماده کردن زمینه برای ظهور امام زمان است. اگر ما منتظر واقعی هستیم باید مقدمات این ظهور را فراهم کنیم.

حکومت جهانی عادل شرط ظهور است

وی بااشاره به اینکه زمینه این ظهور برخلاف تصور گروهی که از آنها یاد شد توسعه ظلم نیست استدلال کرد: حضرت مهدی (عج) برای توسعه عدل ظهور می کند و این ظهور مستلزم آماده کردن زمینه برای توسعه عدل و فراگیر شدن آن است. در این راستا باید انسانهایی را تربیت و جامعه ای را آماده کنیم تا زمینه ظهور آماده شود. زمینه ظهور با فراهم شدن یک حکومت جهانی عادل تحقق پیدا می کند. این حکومت جهانی به انسانهای صالح، زمینه های فکری و فرهنگی مناسب و سخت افزار مناسب نیاز دارد.

آیت الله هادوی تهرانی گفت: انتظار به معنای آمادگی شخصی ، اجتماعی، سخت افزاری و ساختار اجتماعی است. به تعبیر برخی بزرگان انقلاب اسلامی صبحی است که قبل صبح صادق طلوع کرده است. این انقلاب در صورت داشتن صلاحیتها، حفظ و شناخت ارزشهای انقلاب اسلامی و شخصیتهای آن، حفاظت از این میراث گرانقدر می تواند به ظهور حضرت مهدی متصل شود. اگر از مسیر منحرف شویم، جریانهای انحرافی در لایه های نظام رسوخ کند، افراد فاسد به اسم مصلح به میدان آیند و اگر منافقین قدرت را به دست بگیرند نمی توان چنین امیدی داشت.

وی با بیان این مطلب که توسعه فرهنگ انتظار با فراهم کردن شرایط تشکیل و تحقق حکومت جهانی حضرت مهدی در خود جامعه ما است یادآور شد که این امر در برگیرنده چند مقدمه است که یکی از آنها توسعه دانش است.

اصلاح تفکر دینی ضرورتی برای زمینه سازی ظهور است

هادوی تهرانی افزود: فهم درست از دین از دیگر مقدمات این بحث است. در حقیقت اصلاح تفکر دینی و استفاده از اندیشمندانی است که به حقیقت اسلام را بشناسند نیز از مقدمات توسعه تفکر انتظار است. توسعه انتظار مستلزم توسعه عمل و باور دینی در جامعه است، در غیر این صورت ما در توسعه فرهنگ انتظار با مشکل مواجه هستیم. اگر انسانهای عالم و عامل به ارزشهای دینی و معتقد به آنچه که در دین آمده حضور داشته باشند به طور قطع زمینه ساختارهای اجتماعی فراهم شده و با اصلاح این ساختارها تفکر انتظار نیز توسعه می یابد.

دکتر مهدی هادوی تهرانی همچنین در رابطه با میزان موفقیتهای ما در رابطه با توسعه فرهنگ انتظار گفت: امام (ره) خورشیدی بود که در ظلمتی طلوع و افقهای اندیشه اسلامی را روشن کرده و در پرتو آن جمع زیادی را هدایت کرد و جریان هدایت آن همچنان در جهان وجود دارد. معنای انتظار و تفکری که امام مطرح کرد این نیست که بدون درایت، خردمندی و استناد به دانش کاری انجام دهیم. امام همیشه به استناد عقل، خرد و درایت عمل می کرد، چرا که این امر سنت انبیا و ائمه بوده است.

عرضه حقایق دین نیازمند خردمندی است

وی گفت: اگر می خواهیم فرهنگ انتظار را توسعه دهیم باید حقایق دین را بشناسیم و این حقایق را به شیوه ای خردمندانه عرصه کنیم. اگر این تفکرات طوری مطرح شوند که خرافه ، اوهام و اباطیل در آن راه یابد فرهنگ انتظار توسعه نمی یابد. اگر این تفکرات طوری مطرح شود که چهره غیر معقول از امام زمان، زمان ظهور آن حضرت یا انقلاب اسلامی در ذهنیتها ایجاد شود ضد توسعه فرهنگ انتظار خواهد بود.

آیت الله هادوی تهرانی اظهار داشت: دوران حکومت حضرت مهدی دوران ایده آل، آرامش، عدل و رفاه انسانها است . این تصورات باید با توجه به اطلاعات دقیق توضیح داده شود تا خرافات و اوهام از آن دور بماند. اگر در زمان امام زمان طبق برخی روایات جنگها و درگیریهایی است ، این درگیریهایی است که ظالمان تحمیل می کنند و آرمان حکومت امام زمان نیست.