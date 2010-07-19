ساکنان کشورهای اروپای غربی از ممنوعیت پوشش صورت حمایت می‌کنند

نتایج تحقیقات انجام شده نشان می‌دهند که اکثریت مردم اروپای غربی از این اقدام حمایت می‌کنند؛ ممنوعتی که براساس هشدار کارشناسان حقوقی با قوانین اساسی کشورها تعارض دارد.

اکثریت مردم فرانسه با تصویب لایحه منع پوشش روبنده موافق هستند، این درحالی است که اکثریت مردم آلمان با 71 درصد، بریتانیا با 62 درصد و اسپانیا با 59 درصد با ممنوعیت مشابهی در کشورهای خود موافقت کرده‌اند.

در اکثر کشورهای اروپای غربی که این تحقیق انجام شده است افرادی که از این ممنوعیت حمایت کرده‌اند بیش از 55 سال سن داشته‌اند، اگرچه حامیان ممنوعیت میان تمام اقشار سنی بوده‌اند.

این حمایتها و بحث داغ ممنوعیت برقع و روبنده در شرایطی در اروپا صورت می‌گیرد که بسیاری از منتقدان و ناظران علت اصلی آن را معطوف کردن توجه عمومی از رسیدگی به مشکلات اقلیت مسلمان و ادغام آنها در جامعه عنوان می‌کنند.

به‌عنوان مثال درمیان جمعیت 6 میلیونی مسلمان فرانسه که بزرگترین جامعه اسلامی اروپا نیز محسوب می‌شوند وجود 1900 نفری که صورت خود را به واسطه روبنده و یا برقع می‌پوشانند چقدر می‌تواند با ادعای مقامات این کشور امنیت ملی و ارزشهای فرهنگی این کشور را تهدید کند؟

به نظر می‌رسد که وسواس فکری کنونی غرب در رابطه با روبنده یا پوشش کامل صورت بخشی از طرح ناخودآگاه برای محدود کردن تمام نمادهای مربوط به اسلام و مسلمانان است. روبنده در حقیقت پوشش اسلامی نیست و بی‌تردید سیاستمداران غربی نیز از این امر مطلع هستند، اما به عنوان یک نماد فرهنگی هدف جوامع اروپایی قرار گرفته است.

جدا از بحثهای الهیاتی درباره روبنده، به نظر می‌رسد که خشم غرب نسبت به این پوشش محصول اسلام‌هراسی است، پدیده‌ای که چون آتش سریع و پرقدرت تمام اروپا را دربرگرفته و گاهی با تجلیات مسجد هراسی و حتی گاهی در قالب مناره‌هراسی ظاهر می‌شود.

مسلمانان بلغاری خواستار استعفای وزیر اقلیتهای بلغارستان شدند

براساس اعلام دفتر مفتی شهر پلوودیف، مسلمانان بلغارستان با انتقاد از وزیر امور اقلیتهای بلغارستان، استعفای وی را که علیه مسلمانان فعالیت می‌کند خواستار شدند.

عثمان حلیمی مفتی شهر پلوودیف بلغارستان اظهار داشت که مسلمان این شهر اعتقاد دارند که بژیدر دیمیتروف وزیر متولی امور اقلیتهای کشور بلغارستان مسئولیتهای خود را انجام نمی‌دهد و در راستای ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی بلغارستان فعالیت می‌کند.

حلیمی همچنین گفت که مسلمانان این منطقه روز جمعه 9 ژوئیه (18 تیر) نسبت به عزل و نصب رهبر معنوی از سوی دادگاه عالی بلغارستان برای مسلمانان اعتراض کرده‌اند.

عثمان حلیمی همچنین یادآور شد که نمایندگان مسلمانان هفته آینده در بروکسل با رئیس کمیسیون اروپا دیدار می‌کنند تا وی را از تنش ایجاد شده در جامعه اسلامی بلغارستان مطلع کنند.

مسلمانان معترض به عزل و نصب رهبر معنوی برای جامعه اسلامی بلغارستان اعلام کردند که استعفای آشیم آسان به‌عنوان رئیس هیئت امنای مسلمانان را نمی‌پذیرند. 85 درصد جمعیت این کشور پیرو مسیحیت ارتدکس بوده و 13 درصد را مسلمانان تشکیل داده اند، گسترش اسلام در بلغارستان را می‌توان در تصرف این کشور توسط امپراتوری عثمانی ریشه‌یابی کرد.

مسلمانان ولز علیه تصویب قوانین ضداسلامی در اروپا تظاهرات کردند

مسلمانان شهر کاردیف ولز روز شنبه 19 تیر ماه علیه قوانین ضداسلامی که طی چند وقت اخیر در سراسر اروپا وضع شده و یا درحال تصویب هستند، تظاهرات کردند.

مسلمانان شهر کاردیف اعلام کرده‌اند که هدف آنها از برگزاری این تظاهرات تأکید بر حملات ایدئولوژیکی علیه اسلام است. محمد ابو یافیر برگزارکننده این تظاهرات اظهار داشت که مسلمانان درباره قوانینی که اخیراً در سراسر اروپا تصویب می‌شوند احساس ناخوشایندی دارند. سال گذشته سوئیس به ممنوعیت ساخت مناره برای مساجد رأی داد، فرانسه نیز قانون منع روبنده در اماکن عمومی این کشور را به تصویب رساند .

یافیر افزود: هرکجا که مسلمانان احساس رنج و درد کنند، مسئولیت ما رسیدگی به نیازهای آنها خواهد بود. این تظاهرات صرفاً برای حمایت از زنان مسلمانی نیست که می‌خواهند صورت خود را پوشیده نگاه دارند؛ بلکه اعتراضی به حمله‌های ایدئولوژیک نسبت به اسلام و مسلمانان است. این قوانین پیشنهاد شده نوعی ظلم است و ما می‌خواهیم با تظاهرات خود نسبت به ظلم علیه مسلمانان اعتراض کنیم.

سال گذشته ممنوعیت پارلمان بلژیک نیز به ممنوعیت پوشش کامل صورت برای زنان مسلمان رأی داد، شهر بارسلون به عنوان نخستین شهر اسپانیا ممنوعیت پوشش صورت در اماکن عمومی را به‌زودی اعلام می‌کند. براساس اظهارات برگزار کننده این تظاهرات، بلژیک، فرانسه، اسپانیا، سوئیس، سوئد، کانادا و بریتانیا طی چند وقت اخیر یا قوانینی را تصویب کرده و یا درحال بحث و بررسی تصویب قوانین ضد اسلامی هستند.

وی اضافه کرد: این تظاهرات فضایی برای به اشتراک گذاشتن ایده‌ها و تبادل افکار خواهد بود. ما از آزادی بیان برای فاش کردن معیارهای دوگانه اروپا استفاده می‌کنیم.

غیرمسلمانان تنسی از ساخت مرکز اسلامی حمایت کردند

به‌دنبال درخواست مسلمانان برای توسعه فضای مرکز اسلامی و فرهنگی تنسی در ایالات متحده امریکا، ساکنان متعصب و ناآگاه از اسلام در این شهر علیه ساخت و توسعه این مرکز اسلامی فرهنگی و مسجد دست به اعتراض زده و برخی از غیرمسلمانان به حمایت از مسلمانان پرداختند.

درمیان اعتراضهای مردم این شهر عده‌ای نیز به طرفداری از مسلمانان برای ساخت این مرکز فرهنگی اسلامی و مسجد آن معترضان را به عدم تساهل دینی متهم کرده و آنها را مورد انتقاد قرار دادند.

مخالفان ساخت این مرکز اظهار داشتند که قصد دارند با هر آجری که برای ساخت این مسجد گذاشته می‌شود مخالفت کنند، آنها قصد دارند به راهپیمایی‌های خود ادامه داده و جلساتی تشکیل دهند تا این مرکز اسلامی ساخته نشود.

عده‌ای از این مخالفان عدم تساهل دینی را تکذیب کرده و اظهار داشتند که نگرانی اصلی آنها مسائلی چون ترافیک و برخی از موارد زیست محیطی هستند و این مخالفت هیچ ارتباطی به مسائل دینی ندارد.

این درحالی است که کلیر راجرز سخنگوی راهپیمایی حمایت از مسلمانان برای ساخت این مرکز اسلامی اظهار داشت که تاکنون هیچ درخواستی به دادگاه مبنی بر نگرانی‌های ترافیکی و سایر موضوعات مورد ادعای مخالفان ارائه نشده است.

وی افزود: درحالی که برخی از مخالفان آلودگی آب، خاک یا ترافیک را به‌عنوان نگرانی‌های خود ذکر کرده‌اند اما روشن است که این مسائل نمی‌توانند عامل مخالفتها باشد. این مخالفتها در نتیجه اسلام‌هراسی و فدان اطلاعات صحیح درباره جامعه اسلامی شکل گرفته‌اند.

از تعداد مسلمانان امریکا آمار دقیقی در دست نیست. برخی آمار تعداد مسلمانان امریکا را بین ۴ تا ۶ میلیون، برخی بین ۵ تا ۷ میلیون و برخی دیگر ۷ تا ۸ میلیون و حتی بین ۳ تا ۹ میلیون نفر برآورد کرده‌اند. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا در سخنرانی خود در سال ۲۰۰۹ این تعداد را هفت میلیون نفر ذکر کرد.

گروه مطالعات اسلامی در دانشگاه فرانکفورت آلمان راه‌اندازی می‌شود

دانشگاه فرانکفورت، به‌عنوان نخستین دانشگاه در آلمان رشته مطالعات اسلامی را در مقطع کارشناسی با استفاده از روشهای تدریس غربی راه‌اندازی می‌کند.

این رشته تحصیلی سه‌ساله به بررسی مطالعات اسلامی چون مطالعات مسیحی و یهودی می‌پردازد که در حال حاضر در دانشگاههای آلمان متداولند.

براساس اعلام دانشگاه فرانکفورت این رشته تحصیلی دربرگیرنده فرهنگ، تاریخ و الهیات اسلام خواهد بود.

همچنین دانشگاهی در شهر مونتسر کلاسهای آموزشی برای آموزگاران کلاسهای دینی در مدارس دولتی برگزار کرده است. سایر رشته‌های اسلامی در دانشگاههای آلمان صرفاً هنر یا تاریخ را مدنظر قرار داده‌اند.

دانشگاه فرانکفورت همچنین اعلام کرده است که این رشته دربرگیرنده مقدمه‌ای به تاریخ و فلسفه اسلام نیز خواهد بود.

شورای علمی و پژوهشی فدرال آلمان در ابتدای سال تحصیلی پیشنهاد کرده بود که دانشگاههای این کشور به منظور پاسخ به نیاز جامعه مسلمان آلمان گروههای مطالعات اسلامی تشکیل دهند.

نمایشگاه روایت هویت مسلمانان امریکایی برگزار شد

مسلمانان امریکا به منظور مبارزه با باورهای نادرستی که درباره آنها رواج یافته‌اند نمایشگاهی عکاسی را در دانشگاه کارولینا شمالی با عنوان " بودن به جای به نظر آمدن" برگزار کرده تا درک میان مسلمانان و غیر مسلمانان امریکا را افزایش دهند.

این نمایشگاه از سوی تات دریک هنرمند عکاس تشکیل شده و 20 پرتره را به نمایش گذاشته است.

تامیر متکبر امام مسجد المومنون در استیویل کارولینای شمالی با اشاره به این که تحت تأثیر هدف این پروژه قرار گرفت و تصمیم به شرکت در آن گرفت گفت: رسالت این هنرمند برای برپایی این نمایشگاه بیش از هنر بود. وی می‌خواست تا مردم درک بهتری از اسلام داشته باشند.

تصاویر به نمایشگاه گذاشته شده در این نمایشگاه تنها یک بعد از نمایش هستند. از هرکدام از شرکت‌کنندگان خواسته شده است که روایتی درباره هویت اسلامی خود فراهم کنند. برخی از این روایتها درباره جشن و برخی درباره تلاشهای بسیار مسلمانان امریکایی است. آنچه در نتیجه این پروژه فراهم شده تصویری از این است که مسلمانان چگونه خود را در بافت جامعه امریکا تصور کرده‌اند.

تات دریک هنرمند این نمایشگاه که با مرکز ابتکار جهانی دانشگاه کارولینای شمالی همکاری می‌کند قصد دارد تصویر ارائه‌شده از سوی رسانه‌ها درباره اسلام را به چالش بکشد.

وی در این رابطه اظهار داشت: تصویر اسلام در ذهن غیر مسلمانان به واسطه فعالیتهای رسانه‌ای نادرست نقش بسته است و من از هنر به عنوان ابزاری برای بهبود این تصویر استفاده می‌کنم. مسلمانان امریکایی نیز چون سایر شهروندان این کشور به بسکتبال علاقه دارند، به جامعه خود کمک می‌کنند، با تبعیض مبارزه می‌کنند، رویاهای خود را دنبال کرده و در جستجوی صلح جهانی هستند.

این نمایشگاه قرار است روز 9 سپتامبر خاتمه یافته و روز 11 سپتامبر در دانشگاه کشاورزی و تکنولوژی بار دیگر برگزار شود. دریک اظهار داشت که در نظر دارد این نمایشگاه را در آرکانزاس و ایندیانا نیز برگزار کند و امیدوار است که بتواند آن را در نقاط مختلفی در جهان برپا کند.

مسلمانان اندونزی به جای مکه به سمت کنیا نماز می خواندند!

مسلمانان اندونزی روز جمعه 26 تیرماه دریافتند که در جهت یابی قبله اشتباه کرده اند، چرا که شورای علمای اندونزی اعلام کرد دستورالعمل این شورا در رابطه با جهت مکه موجب شده مسلمانان رو به آفریقا نماز بخوانند.

"چویل رضوان" رئیس شورای علمای اندونزی که بالاترین مرجع دینی مسلمانان در این کشور محسوب می شود روز گذشته با اذعان به اشتباه بودن فتوای صادر شده از سوی این شورا در ماه مارس 2010 اعلام کرد: مردم اندونزی با توجه به این فتوا تا کنون به سمت کنیا و یا سومالی نماز می خوانده اند و ما از آنها می خواهیم قبله خود را که بسوی غرب است کمی به سمت شمال غربی تغییر دهند.

وی تاکید کرد: البته به این منظور لازم نیست مساجد را از نو ساخت و تنها لازمست که کمی جهت قبله را تغییر دهیم.

رضوان با اشاره به نگرانی های مردم در قبال باطل بودن نمازهایی که تا کنون خوانده اند اظهار داشت: مسلمانان اندونزی نباید از این مسئله نگران باشند چون اشتباهی که در جهت قبله رخ داده باعث باطل شدن نمازهای آنها نمی شود.

شورای علمای اندونزی در ماه مارس گذشته با صدور فتوایی اعلام کرده بود که جهت قبله در اندونزی به سمت غرب باید باشد.

از سوی دیگر، "عقیل سراج" رئیس سازمان نهضت العلمای اندونزی در گفتگو با روزنامه جاکارتا گلوب اظهار داشت: این مسئله نشان دهنده عجله کردن شورای علمای اندونزی در صدور فتوا است و البته این مسئله باعث درس گرفتن آنها می شود.

خاطر نشان می شود اندونزی از لحاظ تعداد مسلمانان بزرگترین کشور در جهان اسلام محسوب می شود.

مسلمانان تصویر اسلام در رسانه‌های غربی را به چالش بکشند

طارق رمضان استاد مطالعات اسلامی دانشگاه اکسفورد طی یک نشست خبری در سنگاپور تأکید کرد که مسلمانان باید بخشی از جامعه‌ای باشند که در آن زندگی می‌کنند تا به مقابله با روندهایی که تلاش می‌کنند تصویر اسلام را در سراسر جهان تاریک جلوه دهند بپردازند.

طارق رمضان استاد مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد در این نشست خبری که به دنبال همایش بینالمللی مسلمانان در جوامع چند فرهنگی در سنگاپور برگزار شده بود با نفی انزوای جامعه اسلامی تأکید کرد: بهترین شیوه برای عادی‌سازی روابط جامعه اسلامی، ارتباط با جامعه گسترده‌ای است که در آن زندگی می‌کنند.

همایش سه روزه مسلمانان درجوامع چند فرهنگی که از سوی شورای اسلامی سنگاپور، دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه آکسفورد، مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه ملبورن و گروه مطالعات مالایی دانشگاه ملی سنگاپور برگزار شده بود روز جمعه 25 تیر ماه به کار خود خاتمه داد.

رمضان در اظهارات خود از سنگاپور به عنوان نمونه کشوری یاد کرد که هماهنگی در همزیستی میان مسلمانان و مسیحیان به‌خوبی در آن مشهود است.

وی اظهار داشت: در اقصی نقاط جهان ممکن است به علت سوء‌تفاهمها و اختلافهای فرهنگی چالشهایی به وجود آید اما مسلمانان نباید قربانی ذهنیت منفی شوند.

عبدالله سعید رئیس مرکز ملی مطالعات اسلامی استرالیا نیز اشاره کرد که تصویر اسلام در رسانه‌ها باید به شکل متعادلی ارائه شود. خشونت در سراسر دنیا وجود دارد اما رسانه‌ها باید بر عوامل و مؤلفه‌های مثبت نیز تأکید کنند.

گفتگوی پیوسته و دائمی نه تنها با ادیان دیگر بلکه میان خود مسلمانان نیز از جمله عوامل مورد تأکید طارق رمضان در این نشست خبری بود.

وزارت اوقاف مصر موانع طرح اذان واحد قاهره را مرتفع می‌کند

به دنبال اعلام وزیر اوقاف و امور دینی مصر مبنی بر واحد شدن طنین اذان در شهر قاهره پایتخت مصر تا ماه مبارک رمضان و پیروی دیگر شهرهای مصر از این روند در آینده‌ای نزدیک، وزارت امور دینی طرحهایی جدیدی را از جمله پخش اذان از یک ایستگاه رادیویی در مساجد این شهر به کار می‌گیرد.

مقامات دینی مصر که در اکثر موارد از سوی دولت عزل و نصب می‌شوند طی چندین سال گذشته تلاش کردند که طنین اذان در قاهره را به به صورت واحد ارائه دهند اما تلاشهای آنها در اکثر موارد از سوی عده‌ای که اعتقاد داشتند این اقدام تلاش دیگری برای کنترل بیشتر دولت بر امور دینی است به چالش کشیده می‌شد.

سالم عبدالقالی معاون وزارت اوقاف و امور دینی مصر گفت: حتی منتقدان این اقدام نیزتصدیق می‌کنند که در هزاران مسجد قاهره یک موذن با صدای، سبک و حتی ساعت متفاوت حضور دارد و علت اصلی این اقدام کاهش صدا و هم‌پوشانی صدای موذنها است که شنوندگان را آشفته می‌کند و از همه مهمتر اجرای این طرح صدای اذان را از وضعیت کنونی زیباتر جلوه می‌دهد.

این صدای واحد اذان قرار است از ایستگاه رادیویی قاهره بزرگتر پخش شود که براساس اظهارات شیخ شوکی عبدالطیف رئیس بخش دینی وزارت اوقاف و امور دینی این دستگاه دریافت امواج در 17 مسجد آزمایش شده و صحت کار آن مشخص شده است.

وی همچنین افزود از آنجا که در پایتخت هیچ اختلاف زمانی میان مناطق مختلف وجود ندارد صدای اذان باید در یک زمان پخش شود.

عبدالقالی برای پاسخ به منتقدان خواستار صدور فتواهایی در حمایت از این تصمیم از سوی الازهر و دارالافتا المصریه شد که هر دو مرجع یک سال پیش این طرح را مورد تصویب قرار دادند.

اگرچه قرار نیست در محتوای اذان یا زمان پخش آن اختلالی به وجود آید اما منتقدان این اقدام را بدعت توصیف کرده‌اند

سالم عبدالقالی همچنین با تشکیل کمیته‌ای متشکل از روحانیون، مهندسین صدا و موسیقیدانها درنظر دارد 20 نفر از بهترین مؤذنهای قاهره را از میان 100 نفر متقاضی انتخاب کند.

وی در این رابطه گفت: برای 4 هزار موذنی که پس از اجرای این طرح اذان نمی‌گویند، این تصمیم فاجعه‌آمیز نخواهد بود چرا که در مساجد قاهره موذنها صرفاً وظیفه اذان گفتن را برعهده ندارند و کارهای مختلفی را در مسجد انجام می‌دهند.

وزارت حج عربستان نسبت به اسکان بدون مجوز زائران هشدار داد

وزرات حج عربستان برای مراسم حج و عمره نسبت به اسکان غیرقانونی زائران در املاک فاقد مجوز هشدار داد و تأکید کرد که از ورود اتوبوسهای غیرسعودی به منطقه مرکزی مدینه برای کاهش جمعیت این منطقه جلوگیری می‌کند.

وزارت حج عربستان به تمام شرکتهای حج و عمره نسبت به مسائل مربوط به اسکان زائران در تمام املاکی که مجوز کمیسیون گردشگری سعودی را دریافت نکرده‌اند هشدار داد و اعلام کرد که دریافت این مجوز برای تمام مالکان در مکه و مدینه و همچنین امضای قرارداد اجاره به زائران ضروری است.

وزارت حج عربستان همچنین افزوده است که با هرگونه نقض در این شرایط به‌شدت برخورد می‌کند.

این وزارتخانه همچنین ورود خودروهای شرکتهای اتوبوسرانی خارج از عربستان سعودی را به منطقه مرکزی مدینه برای مدت 60 روز در طول ماه شعبان تا پایان ماه رمضان ممنوع کرده است. این وسیله‌های نقلیه باید در پارکینگهای زائران مستقر شوند.

براساس اعلام وزرات حج عربستان سعودی این اقدام می‌تواند جمعیت را در منطقه مرکزی عربستان کاهش دهد.

طی روزهای گذشته تعداد زائرانی که وارد عربستان شده‌اند بسیار افزایش یافته است و در روز پنجشنبه تنها 32 پرواز وارد فرودگاه بین‌المللی محمد بن عبدالعزیز شده‌اند.