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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۸:۴۱

برگزاری 40 برنامه جانبی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال در لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد از برگزاری همزمان نمایشگاه رسانه های دیجیتال و دومین دوره از جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای استان خبر داد.

منصور احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اینکه نمایشگاه رسانه های دیجیتال از ضروریات کار فرهنگی است، اظهار داشت: نخستین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال در لرستان با موافقت مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در مرداد ماه امسال در خرم آباد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی 170 غرفه برای برگزاری این نمایشگاه در لرستان شده است، گفت: امیدواریم همزمان با این نمایشگاه به مناسبت 17 مرداد ماه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های لرستان را نیز در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال داشته باشیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد از برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال به عنوان یک رویداد فرهنگی بزرگ یاد کرد و بیان داشت: این نمایشگاه از نهم تا 16 مرداد ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

احمدی از برگزاری 40 برنامه جنبی در کنار این نمایشگاه خبر داد و افزود: نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان، نمایشگاه جنگ نرم و نمایشگاه منتظران ظهور از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه ملی است.

وی یادآور شد: مدیران دستگاه های اجرایی می توانند بن خرید را با 30 درصد تخفیف برای کارکنان خود از این اداره کل تهیه کنند.

کد مطلب 1118793

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