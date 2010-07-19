برگزاری 40 برنامه جانبی در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال در لرستان

منصور احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اینکه نمایشگاه رسانه های دیجیتال از ضروریات کار فرهنگی است، اظهار داشت: نخستین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال در لرستان با موافقت مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در مرداد ماه امسال در خرم آباد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی 170 غرفه برای برگزاری این نمایشگاه در لرستان شده است، گفت: امیدواریم همزمان با این نمایشگاه به مناسبت 17 مرداد ماه نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های لرستان را نیز در حاشیه نمایشگاه رسانه های دیجیتال داشته باشیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد از برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال به عنوان یک رویداد فرهنگی بزرگ یاد کرد و بیان داشت: این نمایشگاه از نهم تا 16 مرداد ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

احمدی از برگزاری 40 برنامه جنبی در کنار این نمایشگاه خبر داد و افزود: نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان، نمایشگاه جنگ نرم و نمایشگاه منتظران ظهور از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه ملی است.

وی یادآور شد: مدیران دستگاه های اجرایی می توانند بن خرید را با 30 درصد تخفیف برای کارکنان خود از این اداره کل تهیه کنند.