بیمارستان بستک بعد از 20 سال هنوز نیمه تمام است

احمد جباری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: کیفیت کم آب خط محرم به دلیل فرسوده بودن بسیاری از لوله‌هایی است که در این خط برای انتقال آب استفاده شده و متاسفانه مردم غرب هرمزگان از مشکل کم آبی در برخی مناطق از مشکل بی‌آبی رنج می‌برند.

جباری اذعان داشت: کیفیت آبی که از خط محرم به روستا‌های غرب هرمزگان انتقال پیدا کرده اصلا مطلوب نیست و این روستاها به طور جدی با مشکل کم آبی مواجه هستند.

وی افزود: بخش اعظمی از روستا‌های بندرلنگه و بستک در بی‌آبی کامل به سر می‌برند و کم آبی یکی از اساسی‌ترین مشکلات غرب استان هرمزگان است.

نماینده غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در مورد بیمارستان بستک بیان کرد: کار ساخت بیمارستان بستک از 20 سال پیش شروع شده و متاسفانه تاکنون به اتمام نرسیده است.

جباری ادامه داد: این بیمارستان ابتدا قرار بود به صورت یک درمانگاه 10 تختخوابی ساخته شود که به دلیل کافی نبودن این تعداد تخت برای شهرستان بستک قرار شد به صورت یک بیمارستان 64 تختخوابی احداث شود.

وی افزود: در سفر اخیر وزیر مسکن به استان هرمزگان قرار شد این بیمارستان با 10 میلیارد تومان به مناقصه گذاشته شود.

جباری در پایان ابراز امیدواری کرد: مشکل بیمارستان بستک 20 سال از آغاز ساخت آن می گذرد هرچه سریعتر حل شود.