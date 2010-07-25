لزوم اصلاح برخورد جزیره ای با رسانه ها/ مطبوعات کرمان همچنان به دنبال خانه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، استان کرمان به واقع یکی از استانهای کشور محسوب می شود که بیشتر از ظرفیت واقعی خود رسانه دارد و در این میان در کمال تعجب هیچ گونه ساماندهی مناسبی نیز در خصوص نشریات و رسانه ها وجود ندارد و بعضا نگاه جزیره ای بر پایه برخی مسائل موجب می شود این نابسامانی تشدید شود.

در این میان سرمایه های خصوصی در بخش فرهنگی و مطبوعاتی در 96 نشریه محلی تقسیم شده است و هیچیک از این نشریات نیز که شامل انواع مختلف نشریات از لحاظ ترتیب چاپ می شوند، نتوانسته اند خود را به عنوان رسانه ای مقتدر مطرح کنند از سویی ورود افراد غیرمتخصص در صدر برخی نشریات بر نابسامانی وضعیت موجود افزوده است.

علاوه بر 96 نشریه مختلف تقریبا نمایندگی اکثر نشریات سراسری نیز در کرمان وجود دارد و رقابتی تنگاتنگ در وسیع ترین استان کشور که تنها دو میلیون و 500 هزار نفر جمعیت دارد برای جذب آگهی های ادارات و بخش خصوصی به وجود آمده است اما تعدد نشریات و فضای رقابتی طی سالهای اخیر نه تنها سطح کیفی نشریات را ارتقاء نداده است، بلکه اکثر انرژی مدیران رسانه ها صرف اقتصاد شکننده نشریات شده است.

ارائه آگهی ها برمبنای نرخ گذشته نیز بر مشکلات عدیده رسانه ها افزوده است و باتوجه به پیاده شدن قریب الوقوع طرح هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن بر هزینه انتشار تجدید نظر در نرخهای آگهی های دولتی ضروری است.

در این میان تولید خبر، گزارش و مطرح کردن دغدغه های مردم و نیازهای آنان نیز کمرنگ شده است زیرا اصولا تمرکز مدیران رسانه ها بر حل مشکلات مالی قرار گرفته است.

لزوم آموزشهای تخصصی روزنامه نگاری

چالش مهم دیگر نشریات کرمان علاوه بر نگاههای خاص برخی مدیران به رسانه ها و اقتصاد شکننده رسانه ای در استان، عدم وجود رشته روزنامه نگاری در دانشگاههای استان است هرچند وعده هایی در این خصوص توسط برخی مسئولان داده شد اما پیگیری لازم در این خصوص مغفول مانده است و مدیران فرهنگی تنها به برگزاری دوره های آموزشی بسنده کرده اند که در واقع نتیجه مطلوبی نیز در نشریات به همراه نداشته است.

شاید وجود دهها نشریه مختلف در کرمان ایجاد فضای رقابتی را در اذهان موجب شود اما هرچند که فضای رقابتی معمولا موجب پیشرفت و توسعه در بخشهای مختلف می شود اما این رقابت در رسانه های کرمان بجای اینکه موجب افزایش سطح کیفی نشریات شود برعکس شده و تنها در بخش جذب آگهی های خصوصی و رپورتاژهای دولتی با قیمتهای مختلف صرف می شود که بعضا از قیمتهای واقعی خود نیز فاصله گرفته است و سیر نزولی یافته است.

نگاه جزیره ای آفت توسعه رسانه

در این میان برخورد با نگاهی جزیره ای با رسانه ها موجب شده است نشریات از مسیر اصلی خود دورتر شوند و درحالیکه با وجود هجمه فرهنگی دشمنان کشور و جریان فتنه استفاده از تمام توان رسانه های ارزشی نظام کلید اصلی برخورد با این هجمه ها محسوب می شود اما برخی نگاههای جزیره ای این ظرفیت بالقوه را هدر می دهد.

باتوجه به تغییر مدیریت کلان استان کرمان از استاندار کرمان انتظار می رود به گونه ای برنامه ریزی در خصوص رسانه های کرمان انجام شود که ضمن ایجاد شرایط مناسب برای اطلاع رسانی در خصوص تجهیز رسانه ها به صورت کاملا عادلانه و با نظارت مستقیم وی انجام شود.

خانه مطبوعات کرمان همچنان تعطیل است

در حال حاضر علیرغم تعدد رسانه ها در کرمان اقتصاد ضعیف و شکننده نشریات و رسانه های کرمان این رسانه ها را ضعیف کرده است و رسانه های ارزشی استان به دور از دیدگاه های جزیره ای نیاز به حمایت دارند.

یکی دیگر از مشکلات نشریات استان کرمان تعطیل شدن خانه مطبوعات استان کرمان پس از گذشت 12 ماه از اتمام دوره پنجم خانه مطبوعات است به گونه ای که برگزاری انتخابات خانه مطبوعات استان کرمان چهار بار و هر بار به دلیل سیاست زدگی خانه مطبوعات به تاخیر افتاده است.

حل مشکل خانه مطبوعات کرمان نیاز به برگزاری انتخابات آزاد دارد و انتخاب یک جانبه و انتصاب هیئت رئیسه جدید خانه مطبوعات به هر شیوه و روشی مشکل این خانه را برطرف نمی کند و اعضای هیئت رئیسه باید نماینده واقعی خبرنگاران باشند.

سیاست زدگی مشکل رسانه های کرمان



هم اکنون سیاست زدگی در واقع بزرگترین مشکل رسانه های کرمان محسوب می شود هر چند که این سیاست زدگی در نشریات کرمان سابقه طولانی دارد اما انتظار می رود این دیدگاه بخصوص با مدیریت جدید استان متحول شود و رسانه های کرمان نیز در مسیر ارتقاء گام بردارند.

اما آنچه که باید مد نظر استاندار کرمان قرار گیرد این است که در جلسه ای که با حضور برخی از رسانه های کرمان برگزار شد که البته با حضوری گزینشی همراه بود و بسیاری از رسانه های ارزشی و فعال نیز حضور نداشتند درد دل همه خبرنگاران مطرح نشد و امیدواریم بزودی وی شخصا در خصوص ساماندهی وضعیت رسانه در کرمان قدم جلو بگذارد.

آمادگی رسانه ای برای توسعه استان

ایجاد بستر اطلاع رسانه ای در بخشهای مختلف برای همه رسانه ها و عدالت محوری در حمایتهای دولتی از رسانه ها باید مد نظر قرار گیرد.

زیرا برای رسیدن به موفقیت آن هم در سالی که فعالیتهای فرهنگی مدنظر کار دولت قرار گرفته است و از سوی مقام معظم رهبری نیز سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیده شده است نیاز به استفاده همه پتانسیلها و رعایت عدالت دارد.

خبرگزاری مهر نیز مانند دیگر رسانه های استان کرمان آمادگی خود را برای ایجاد بسترهای تلاش و موفقیت و رسیدن به اهداف فرهنگی دولت اعلام می کند و امیدواریم بسترهای اطلاع رسانی مطلوب نیز در این راستا برای همه رسانه ها فراهم شود.