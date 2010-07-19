برگزاری کارگاههای مهارت افزایی معاونان پژوهشی حوزه های علمیه خواهران

صدیقه افشار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با هدف ارتقاء توانمندیهای پژوهشی، دوره های کارگاهی مهارت افزایی را درسطح معاونان پژوهشی مدارس علمیه خواهران سراسر کشور برگزار می کند این دوره ها در 4 مرحله روش نویسندگی، روش مطالعه و یادگیری، روش تحقیق یک و روش تحقیق دو و به شکل حضوری و غیر حضوری برگزار می شود.

وی افزود: در مرحله اول این دوره ها، 12 جلسه کارگاهی در زمینه روش نویسندگی برای نزدیک به 200 نفر از معاونان پژوهشی حوزه های علمیه خواهران برگزار شد و پس از برگزاری آزمون، پذیرفته شدگان در مرحله دوم طرح یعنی کارگاه های روش مطالعه و یادگیری شرکت کردند. این مرحله نیز شامل 12 کارگاه آموزشی است که در حال حاضر 2 جلسه از این کارگاه ها در قم و اصفهان برگزار شده است و برای برگزاری 10 جلسه دیگر این مرحله نیز، برنامه ریزی ها و هماهنگی هایی صورت گرفته است.

مدیر سازماندهی تحقیقات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در مورد زمان و مکان برگزاری دوره ها نیز گفت: با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان تلاش می شود ادامه دوره ها، پس از این ماه و در مناطق مختلف مدیریتی حوزه های علمیه خواهران در سطح کشور برگزار شود.