اشتون وارد غزه شد/ تاکید بر اهمیت رفع محاصره

به گزارش خبرگزاری مهر، کاترین اشتون امروز برای دومین بار طی 4 ماه گذشته از طریق گذرگاه بیت حانون (ایرز) وارد نوارغزه شد.

وی قرار است در جریان سفر کوتاه خود از کارخانه تولید دارو در شمال غزه که از سوی اتحادیه اروپا حمایت می شود دیدن کند.

بازدید از مدرسه تحت نظارت آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی (آنروا) و برگزاری کنفرانس خبری در آن از دیگر برنامه های اشتون در جریان سفر به غزه به شمار می رود.

اشتون روز گذشته پس از دیدار با "سلام فیاض" نخست وزیر دولت انتصابی ابومازن در یک کنفرانس خبری مشترک با وی در رام الله ضمن تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی باید محاصره نوارغزه را کاهش دهد، تاکید کرد : نباید تنها واردات به نوارغزه آزاد شود بلکه صادرات نیز به همان مقدار اهمیت دارد.

وی در جریان سفر به غزه با هیچ یک از نمایندگان جنبش حماس دیدار نخواهد کرد. وی در جریان سفر 3 روزه خود به مناطق فلسطینی و مناطق اشغالی 1948 با "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه و "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و "جرج میچل" فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه دیدار خواهد کرد.

رژیم صهیونیستی از سال 2007 تاکنون به بهانه کنترل جنبش حماس بر نوارغزه این منطقه را تحت محاصره خود قرار داده است. رژیم صهیونیستی همچنین مانع ارسال کمکهای مستقیم جهانی به نوارغزه می شود.