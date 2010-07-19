بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: به منظو رفع مشکلات دو سرمایه گذار در زمینه گردشگری و احداث نیروگاه 500 مگاواتی در بندر پل جلسهای با حضور نمایندگان تامالاختیار دستگاههای مرتبط در محل مرکز خدمات سرمایهگذاری استان تشکیل شد.
وی ادامه داد: رفع مشکلات سرمایه گذاران از جمله اخذ مجوزهای مورد نیاز مورد تاکید نمایندگان قرار گرفت و مقرر شد حداکثر ظرف مدت 10 روز مشکلات را مرتفع و جهت ابلاغ به سرمایهگزار به مرکز خدمات سرمایهگذار ارسال نمایند.
مدیرکل امور اقتصادی و داریی هرمزگان افزود: سرمایهگذار اماراتی در حدود 275 میلیون یورو برای طرح نیروگاه 500مگاواتی سرمایهگداری کرده است که امیدواریم رفع مشکلات موجود انجام این پروسه را برای سرمایهگذار رضایت بخش نماید.
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