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۲۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

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احداث نیروگاه 500 مگاواتی در بندر پل توسط سرمایه‌گذار اماراتی

احداث نیروگاه 500 مگاواتی در بندر پل توسط سرمایه‌گذار اماراتی

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان بیان کرد: احداث نیرو‌گاه 500 مگاواتی در بندر پل توسط سرمایه‌گذار اماراتی انجام می‌شود که در این زمینه مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.

بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: به منظو رفع مشکلات دو سرمایه گذار در زمینه گردشگری و احداث نیرو‌گاه 500 مگا‌واتی در بندر پل جلسه‌ای با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های مرتبط در محل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تشکیل شد.

وی ادامه داد: رفع مشکلات سرمایه گذاران از جمله اخذ مجوز‌های مورد نیاز مورد تاکید نمایندگان قرار گرفت و مقرر شد حداکثر ظرف مدت 10 روز مشکلات را مرتفع و جهت ابلاغ به سرمایه‌گزار به مرکز خدمات سرمایه‌گذار ارسال نمایند.

مدیرکل امور اقتصادی و داریی هرمزگان افزود: سرمایه‌گذار اماراتی در حدود 275 میلیون یورو برای طرح نیرو‌گاه 500مگاواتی سرمایه‌گداری کرده است که امیدواریم رفع مشکلات موجود انجام این پروسه را برای سرمایه‌گذار رضایت بخش نماید.

کد مطلب 1118839

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