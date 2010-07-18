علمای اسلامی در خنثی شدن توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی ایفای نقش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، "محمد بدیع" خواستار ایفای نقش موثرتر علمای جهان اسلام در برابر توطئه های دشمنان شد.

رهبراخوان المسلمین از علما خواست که موضوع فلسطین به ویژه قدس را به عنوان قضیه اساسی مد نظر قراردهند .



وی گفت : علما همواره پرچمدار مقاومت و جهاد بوده اند؛ وحدت امت اسلام از طریق علما به دست می آید و با توجه به اینکه هم اکنون مسلمانان درهمه جای دنیا با مشکلات گوناگون روبرو هستند وظیفه علما سنگین تر است.

بدیع اظهارداشت : علما باید فعالیت خود را در راستای سازندگی، وحدت و تقریب قرار دهند و از هراقدامی که سبب تخریب و تفرقه و دودستگی می شود، پرهیز کنند.

رهبر اخوان المسلمین با تاکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات مخرب و تفرقه آمیز افزود: علما باید فقط منادی اسلام بوده و به جهاد در راه خدا بپردازند و دیگران را نیز تشویق به جهاد کنند.

شایان ذکراست برخی علمای وهابی در به اصطلاح فتواهای خود خون شیعه را حلال دانسته اند و با این کار گروههای افراطی تروریستی را به قتل مسلمانان بیگناه که تنها جرمشان مذهب شیعه است، تحریک می کنند؛ علمای وهابی به جای وحدت در برابر دشمن اصلی مسلمانان یعنی اسرائیل غاصب و آمریکا به تخریب و تضعیف جبهه داخلی مسلمانان روی آورده اند.

