قشر جوان جامعه نقطه شروع هر حركت اجتماعي است

به گزارش خبرگزاري "مهر" محمد تقي مصباح يزدي گفت: ما همواره در زندگي فردي و اجتماعي شاهد تحولات، دگرگوني‌ها و تغييرات هستيم ، اين تغييرات تغييرات فصلي و رسمي است كه در اقليم‌هاي مختلف تحقق پيدا مي‌كند.



وي افزود: آن تغييراتي كه براي ما اهميت دارد، تغييراتي است كه در زندگي اجتماعي انسانها پيش مي‌آيد و مي‌تواند در سرنوشت ميليون ها و گاه ميلياردها انسان اثر بگذارد. يكي از اين تغييراتي كه در تاريخ، نقطه عطف محسوب مي‌ شود، وقوع انقلاب اسلامي ايران بود كه بركات بي شماري را نصيب همه مسلمان ها و بلكه همه بشريت كرد.



عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به اين كه بعد از رحلت امام خميني (ره) افرادي فرصت را براي رسيدن به اغراض نامبارك خود مناسب ديدند، اظهار داشت: حركتهايي كه بعد از رحلت امام خميني (ره) واقع شد، بي‌سابقه بود و در ادامه تفكرات رئيس جمهور و مطالبي كه در روزنامه انقلاب اسلامي آن زمان منتشر شده بود، دوباره مطرح كردند و با پوششي از شعارهاي كمابيش اسلامي و انساني، آن حركت را دنبال نمودند.



مصباح يزدي با بيان اين كه مؤمنان آن وقت كه همه عوامل ظاهري عليه آنها تجهيز شوند باز هم نا اميد نمي‌شوند، ادامه داد: به هر حال انسانها مسير زندگيشان را با اختيار انتخاب مي‌كنند و به تعبيري همه ما در فرهنگ اسلامي بايد امتحان خود را بگذرانيم، لذا انسان‌ها براي اين آفريده شده‌اند كه آزمايش شوند و هر كس گوهر دروني خود را نشان دهد.



وي تصريح كرد: اگر كاري مي‌بايست شروع شود، اين گونه نخواهد بود كه همه افراد در يك ‌خط، در يك سطح، در يك زمان و با يك توان آهنگ حركت كنند، بلكه طبعا كساني كه معلومات بيشتري دارند توان خاصي خواهند داشت و فردي كه مدارج اجتماعي دارد مي‌تواند كاري انجام دهد كه ديگران نمي‌توانند.



وي افزود: اگر كساني بخواهند يك حركت اصلاحي را شروع كنند، بايد بدانند كه از كجا شروع كنند و بيشتر روي چه قشري تكيه نمايند، نسخه واحد دادن براي همه، امكان‌پذير نيست، جوان يك وظيفه‌اي دارد، سالمند وظيفه‌اي ديگر و اقشار مختلف مردم به نوبه خود متفاوت است. براي شروع يك حركت اصلاحي يا ادامه آن و يا تجديد حيات يك نهفته، بايد در ابتدا گرايشات را اولويت بندي كرد و نقطه شروعي را انتخاب نمود سپس به صورت مخروط وار پيش برد.



مصباح يزدي شروع يك حركت را، در تمركز نيروها دانست و تاكيد كرد: براي شروع يك حركت بايد نيروها را متمركز نمود تا جرياني حاصل شود و همانند ذره‌بين كه نور خورشيد را در يك جا متمركز مي‌نمايد، تمركز نيروها بايد صورت گيرد، به گونه‌اي كه ذره ‌بين همه طيفهاي خورشيد را در يك جا متمركز كرده و اشتغال به وجود مي‌آورد.



وي اظهار داشت: پيامبر اكرم (ص) نيز درباره جوانان بسيار سفارش كرده و فرمودند: «جوانها بودند كه مرا ياري كردند» به هر حال از نظر علمي، از نظر روانشناسي و تاريخي است كه وقتي نيروي جامع و كامل براي ايجاد تغيير در كل جامعه نداريم، بهترين قشري كه بايد مد نظر قرار گيرد و روي آن ها سرمايه گذاري شود، قشر جوان است، چرا كه اينها آلودگي‌هاي تفكرات قبلي را نداشته و پاك و سالم وقتي مطلب حقي را متوجه مي‌شوند، استقبال مي‌ نمايند.