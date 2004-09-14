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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۸:۲۰

ريچارد هالبروك:

وضعيت عراق براي آمريكا بدتر از ويتنام است

ريچارد هالبروك سفير اسبق آمريكا در سازمان ملل وضعيت سياسي و استراتژيكي آمريكا در عراق را بدتر از ويتنام توصيف كرد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ تركيه هالبروك در مصاحبه با فاكس نيوز اعلام داشت كه حمله به عراق و شروع جنگ اشتباهي بزرگي بود به خاطر اينكه آمريكا در آن زمان هنوز كنترل كامل افغانستان را به دست نگرفته بود.

هالبروك كه در صورت انتخاب جان كري نامزد دموكراتها به عنوان وزير خارجه آمريكا انجام وظيفه خواهد نمود گفت كه دولت بوش فاقد يك استراتژي منسجم در عراق مي باشد در حاليكه ما در زمان ويتنام مي توانستيم در خيابانهاي آن قدم بزنيم ولي اكنون چنين حركتي را در عراق نمي توانيم انجام دهيم و خطر منطقه اي كه از سوي عراق بوجود آمده بسيار بزرگتر شده است.

وي در خصوص وضعيت افغانستان گفت كه هنوز در اين كشور كار به سرانجام نرسيده است. بن لادن هنوز دستگير نشده است، القاعده همچنان تهديد به حمله مي كند و افغانستان در وضعيت مناسبي به سر نمي برد.

 

 

کد مطلب 111888

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