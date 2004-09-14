وضعيت عراق براي آمريكا بدتر از ويتنام است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه زمان چاپ تركيه هالبروك در مصاحبه با فاكس نيوز اعلام داشت كه حمله به عراق و شروع جنگ اشتباهي بزرگي بود به خاطر اينكه آمريكا در آن زمان هنوز كنترل كامل افغانستان را به دست نگرفته بود.

هالبروك كه در صورت انتخاب جان كري نامزد دموكراتها به عنوان وزير خارجه آمريكا انجام وظيفه خواهد نمود گفت كه دولت بوش فاقد يك استراتژي منسجم در عراق مي باشد در حاليكه ما در زمان ويتنام مي توانستيم در خيابانهاي آن قدم بزنيم ولي اكنون چنين حركتي را در عراق نمي توانيم انجام دهيم و خطر منطقه اي كه از سوي عراق بوجود آمده بسيار بزرگتر شده است.

وي در خصوص وضعيت افغانستان گفت كه هنوز در اين كشور كار به سرانجام نرسيده است. بن لادن هنوز دستگير نشده است، القاعده همچنان تهديد به حمله مي كند و افغانستان در وضعيت مناسبي به سر نمي برد.