برای حضور در رویدادهای پیش روی تیم ملی آماده هستم

رضا یزدانی کشتی گیر آزادکار وزن 96 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از موفقیت در جام تختی در اصفهان با نظر مثبت کادر فنی تیم ملی به اردو دعوت شدم و دراین مدت با انجام تمرینات سخت فشرده و برنامه ریزی شده کم کم به شرایط ایده آل گذشته برمی گردم.

وی ادامه داد: مسابقات قهرمانی آسیا در دهلی نو یک آغاز خوب برای من بود و توانستم در یک مسابقه متوسط صاحب مدال طلا شوم.

یزدانی تصریح کرد: پس از پایان این رقابتها با نظر کادر فنی شبانه روز در اردوهای تیم ملی حضور دارم و با توجه به نظر مربیان اینروزها فقط و فقط تمرین می کنم تا بتوانم در رقابتهای جهانی به مرز آمادگی مورد نظر برسم و در مصاف با رقبای سرسخت خود در وزن جدید نیز صاحب مدال جهانی شوم.

وی تاکید کرد: در رقابتهای قهرمانی روسیه گاتسالوف مغلوب ابراهیم سعید اف شده است و خبری از کشتی گرفتن یا نگرفتن کیتایف ندارم و هنوز مشخص نیست روسها با چه کشتی گیری در مسکو حاضر می شوند ولی سعی می کنم با آنالیز دقیق مبارزات این کشتی گیران در مصاف با کشتی گیران میزبان مسابقه دیدنی را به نمایش بگذارم.

وی افزود: امیدوارم با نظر مساعد کادر فنی در رقابتهای جام زیلوفسکی لهستان به میدان بروم و با سرشاخ شدن با کشتی گیران سرشناس پیش از شرکت در مسابقات جهانی در یک میدان تدارکاتی رسمی شرکت کنم.

یزدانی در پایان خاطرنشان کرد: این روزها با دور کردن حاشیه ها تنها و تنها به کسب افتخار و موفقیت در مسابقه پیش رو فکر می کنم و امیدوارم بتوانم با حفظ روند فعلی در المپیک 2012 لندن برای کشتی ایران افتخار آفرین باشم.