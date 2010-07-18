نابودی شبکه های جاسوسی ضربه جدید مقاومت به رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از المنار ، "حسن فضل الله" نماینده وابسته به فراکسیون مقاومت در پارلمان لبنان گفت : لبنان هم اکنون در حال خنثی کردن خطرناکترین توطئه رژیم صهیونیستی از زمان شکست این رژیم درسال 2006 است .

وی تاکید کرد : مقاومت تمام تلاشهای خود را برای شکست طرحهای اسرائیل به کار خواهد گرفت.

نماینده حزب الله تصریح کرد: آنچه در نهایت به دست خواهد آمد دستگیری جاسوسان بزرگ و کوچک است و این طرح که آخرین حربه دشمن است نیز نابود خواهد شد.

فضل الله اظهار داشت: رژیم صهیونیستی که در نبرد مستقیم با مقاومت نتوانست کاری از پیش ببرد، اکنون به حربه جاسوسان روی آورده است .

وی خاطر نشان کرد: مقاومت عزم جدی برای وارد کردن شکست دیگری به رژیم صهیونیستی از طریق نابودی طرحهای این رژیم دارد.

نماینده فراکسیون حزب الله افزود : با نابودی شبکه های جاسوسی حقایق بسیاری روشن خواهد شد.

وی خطرناکترین فعالیتهای جاسوسی را در بخش ارتباطات دانست که سبب شده این بخش تحت تسلط کامل رژیم صهیونیستی قرار گیرد.

حسن فضل الله با اشاره به سخنان رئیس ستاد جنگ رژِیم صهیونیستی درباره وقوع نا آرامی ها در سپتامبر افزود: این اظهارات نشان دهنده آن است که گویا این رژیم حساب خاصی روی شبکه های جاسوسی باز کرده است.



خاطر نشان می شود سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان بر ضرورت اعدام جاسوسان رژیم صهیونیستی در لبنان تاکید کرده است.