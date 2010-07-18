شیوه نامه برگزاری آزمون مرحله دوم استخدامی آموزش و پرورش ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: براساس این شیوه نامه در هر استان دو کمیته تحت عنوان کمیته تخصصی و اجرایی تشکیل می شود که کمیته تخصصی با مسئولیت مستقیم مدیرکل استان و متشکل از نماینده مدیر کل استان، نماینده معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری، رئیس امور اداری و تشکیلات، حراست، گزینش، ارزیابی عملکرد، اداره سنجش وافراد متخصص مرتبط با موضوع رشته شغلی از هر معاونت است که مسئولیت نظارت بر مراحل آزمون و تائید نهایی فهرست پذیرفته شدگان این مرحله را به عهده دارند.

روز گذشته نتایج مرحله‌ اول آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش از سوی مرکز سنجش این وزارتخانه اعلام شد که طی آن 150 هزار نفر در آزمون پذیرفته شده اند که در آزمون نهایی 40 هزار نفر در بین آنها استخدام خواهند شد.

در ادامه این ابلاغیه آمده است: کمیته اجرایی که مسئولیت بررسی و تطبیق مدارک و شرایط احراز پذیرفته شدگان مرحله اول در رشته شغلی ثبت نامی براساس بند «و» آگهی استخدام و مفاد فصل هفتم و سایرموارد (حسب مورد) مندرج درقانون مدیریت خدمات کشوری را به عهده دارد با مسئولیت اداره امور اداری و تشکیلات وعضویت حراست و ارزیابی عملکرد تشکیل می شود.

مواد و نحوه اجرای مصاحبه تخصصی که براساس شاخص ها و معیارهای هر رشته شغلی و در صورت نیاز توسط واحدهای مرتبط ستادی وزارتخانه تعیین وابلاغ می شود به طور هم زمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

همچنین پس از طی مراحل قانونی استخدام و تائید کلیه مراجع ذیربط حداکثر برابر ظرفیت استخدام از قبول شدگان نهایی این مرحله به ترتیب نمرات برتر و رعایت اولویت های قانونی به تفکیک قبول شده اصلی و 10 درصد ذخیره تهیه و پس از تائید اعضاء کمیته تخصصی حداکثر تا تاریخ 15 مرداد به اداره کل امور اداری و تشکیلات ارسال تا پس از تائید هیئت عالی در وزارتخانه اقدامات اجرایی انجام شود.

در ابلاغیه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش تاکید شده است: همراه با انتشار اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول فرم مشخصات گزینش دراختیار آنان قرار گرفته تا پس از تکمیل، همراه دوقطعه عکس و تصویر صفحات شناسنامه از طریق مراجعه حضوری به هسته گزینش آموزش و پرورش محل سکونت در ساعات اداری و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی و ارسال به وسیله پست پیشتاز تحویل هسته گزینش محل اقامت کنند.

براساس این گزارش باید جدول برنامه زمانبندی مصاحبه تخصصی به تفکیک استان و شهر محل برگزاری و رشته تخصصی به دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش ارسال شود.

این خبر پیش از این در تاریخ 21 تیرماه در خبرگزاری مهر به شماره خبر 1115543 منتشر شده است.