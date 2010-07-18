پنجمین مرکز اختلالات نافذ رشد کودکان کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مدیر مرکز اختلالات نافذ رشد کودکان مازندران عصر یکشنبه در آیین افتتاحیه این مرکز گفت: در این مرکز 20 کودک سه تا 15 ساله از شهرهای آمل، نکاء، نور، محمودآباد ، چالوس و ساری حضور دارند.

آزاده طالبی افزود: ظرفیت این مرکز 35 نفر است و برای جذب سایر کودکان " اوتیسمی" استان محدویتی وجود ندارد.

وی زمان آموزش به کودکان اوتیسمی را روزانه حدود هفت سال اعلام کرد و ادامه داد: آموزش در این کودکان به ازای هر سه کودک توسط یک مربی با مدرک کارشناسی روانشناسی دارند، هست.

مدیر مرکز اختلالات نافذ رشد کودکان مازندران در آمل به شرایط و رفتارهای خاص در کودکان اوتیسمی اشاره کرد و اظهار داشت: اوتیسم نوعی بیماری است که در حین رشد کودک بروز پیدا می کند.

طالبی اضافه کرد: اغلب کودکان مراجعه ای به این مرکز مشکل گفتار و ذهنی و جسمی دارند.

وی با اشاره به اینکه این کودکان در قالب گفتارهای بی کلام گاهی اوقات با جیغ فریاد و برخی حرکات بدن خواسته هایشان را بیان می کنند، تصریح کرد: در این مرکز با دو کاردرمان ذهنی وجسمی و یک گفتار درمان و یک متخصص اعصاب ودرمان جدیدترین وپیشرفته ترین روش ها و آموزش های اوتیسمی را ارائه می کنند.

مدیرمرکزاختلالات نافذ رشد کودکان مازندران در آمل ادامه داد: خانواده هایی که دارای فرزندان اوتیسمی هستند می توانند با مراجعه به بهزیستی شهرستانهای استان و تشکیل پرونده و تائید شدن وضعیت اوتیسمی آنان از سوی یک متخصص می توانند در این مرکز پذیرش شوند.

طالبی با اشاره به اینکه در تحقیقات میدانی حدود 60 کودک اوتیسمی در آمل شناسایی شدندف خاطرنشان کرد: تاکنون آمار دقیقی از تعداد کودکان اوتیسمی استان اعلام نشده است.