تکمیل مرکز پیوند مغز و استخوان مازندران نیازمند مساعدت مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مجمع خیرین پروژه پیوند کلیه، مغز استخوان وآی سی یو مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ساری شامگاه یکشنبه با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکیل جلسه داد.

سهراب صیادی رئیس بیمارستان امام خمینی (ره)ساری با بیان اینکه پروژه خیرین بیمارستان امام از سال 86 برای ساخت دو بخش مغز استخوان وپیوند کلیه کار خود را آغاز کرد و در ابتدای کار پیشرفت قابل چشمگیری داشت اما به مرور زمان از پیشرفت کاری آن کاسته شد.

صیادی درادامه افزود: این مرکز می تواند باساخت این پروژه یکی از دغدغه های درمانی استان واستانهای همجوار را برطرف کند و باتکمیل وساخت این پروژه واضافه شدن یک بخش آی سی یو به تعداد 50 تخت بسیاری ازمشکلات و کمبود های تخت آی سی یو استان برطرف خواهد شد.

محمد مهدی ناصحی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران این مرکزبه عنوان بزرگترین مرکز آموزشی درمانی و سانترال بیمارستان استان و با توجه به مراجعه بیماران استانهای همجوار مشکلات خاص خود رادارد.

ناصحی افزود: امیدواریم با پیگیریهای مجمع امور خیرین این مرکز وهمکاری دانشگاه علوم پزشکی مشکلات موجود برطرف و ساخت این پروژه که از نیازهای مهم مردم استان بوده هرچه سریعتر به اتمام برسد.