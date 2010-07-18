تولید آثار فاخر توسط آذریزدی خلاءهای روز جامعه را پر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حسینی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره مهدی آذریزدی اظهار داشت: تولیدات آذریزدی فاخر بود به نحوی که کتابهای استاد مهدی آذریزدی مورد عنایت ویژه و خاص مسئولان قرار گرفت.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در سفر به استان یزد یکی از مهمترین ویژگی های آذریزدی را جذابیت قصه ها و داستانهای تاثیرگذاری او را دانستند.
حسینی خاطرنشان کرد: آذریزدی روح ناآرامی داشت که نمیخواست به روزمرگی بیفتد بر همین اساس به خلق آثار منحصر به فردی پرداخت که برای همیشه در ذهن کودکان و نوجوانان ایرانی خواهد ماند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه صبوری و بردباری از دیگر ویژگیهای مهم آذریزدی بود، اظهار داشت: او با تولید آثار فاخر توانست خلاهای جامعه را پر کند.
حسینی گفت: اگر کتابهای آذریزدی در کشور جاودانه و ماندنی شد به خاطر جذابیت آثار وی بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: شخصیت این نویسنده شهیر باید به گونهای معرفی شود تا برای جوانان و نوجوانان الگوی خوبی باشد.
وی در ادامه خواهان معرفی بیشتر آثار مهدی آذریزدی به جوانان و نوجوانان در قالب برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای متعدد شد.
حسینی با بیان اینکه زحمات و خدمات فرهنگی آذریزدی فراموش شدنی نیست، اظهار داشت: قناعت و پشتکار باعث شد که آذریزدی به نویسنده شهیری در جهان معرفی شود.
وی خاطرنشان کرد: آثار او نشان میدهد که وی حلقه کلیدی ارتباط و اتصال نسل امروز با نسل و پشتوانه دیروز است.
وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ما در معرض هجمه های تمام عیار دشمنان انقلاب اسلامی هستیم، عنوان کرد: دشمنان در انواع سریال و بازیها فکری و ذهن نسل جوان را نشانه گرفتهاند و کوتاهی و کم کاری همه اقشار فرهنگی و دلسوختگان نظام در این زمینه گناه محسوب میشود.
وی تاکید کرد: همه دلسوزان نظام و اقشار فرهنگی وظیفه دارند در جلوگیری از انحراف جوانان به هجمههای دشمنان قدم جدی بردارند.
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