نمایشگاه صنعت خودرو در همدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودرو، نیرو محرکه و قطعات یدکی که با هدف حمایت از صنعت خودروی داخلی و حمایت از واردکنندگان خودرو برگزار شده بیش از 50 واحد معتبر محصولات و آخرین تولیدات خود را در فضایی بالغ بر هشت هزار مترمربع و در سه سالن ابن‌سینا، الوند، هگمتانه و فضای باز نمایشگاه بین‌المللی همدان در معرض دید عموم و نقد متخصصان قرار داده اند.

در این نمایشگاه شرکت خودروسازی سایپا و سایپادیزل، شرکت خودروسازی ستاره ایران، شرکت خودروسازی کیاموتورز، شرکت خودروسازی بهمن و بهمن دیزل و همچنین شرکت پیشرو یدک و زامیاد از عمده شرکت‌های معتبر، حضور یافته‌ در این نمایشگاه هستند.

نکته قابل تامل در این نمایشگاه حضور گروه خودروسازی ایران خودرو بعد از دو سال در همدان است به طوری که در سال گذشته این نمایشگاه در حالی برگزار شد که غیبت این شرکت بزرگ در آن به نحو بارزی خودنمایی می‌کرد.

پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودرو، نیرو محرکه و قطعات یدکی به مدت یک هفته در همدان دایر است.