افزایش دما بزرگترین معضل خلیج فارس/ خطر مرگ مرجانهای دریایی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی که در کارگاه آموزشی ارتقاء آگاهیهای زیست محیطی فعالان رسانه های جمعی در سازمان حفاظت محیط زیست سخن می گفت از افزایش دمای آب در 37 سال گذشته خبر داد و افزود: این افزایش دو درجه ای می تواند بسیار شوک دهنده و تحریک کننده باشد.

وی با تاکید بر اینکه کشورهای در حال توسعه به محیط زیست بخشی نگاه می کنند ادامه داد: در این کشورها حتما باید فاجعه ای اتفاق بیافتد تا به فکر محیط زیست باشند برای نمونه تخریب گسترده طوفان گونو در عمان باعث تشکیل وزارت محیط زیست در این کشور شد.

این کارشناس و متخصص محیط زیست دریایی گفت: در ایران سازمان محیط زیست در مقابل همه سازمانهایی اجرایی و توسعه گرا قرار دارد و سازمانها به محیط زیست به چشم دشمن نگاه کرده و به دنبال مقابله با آن هستند. این نهادها به جای آنکه برای حفاظت محیط زیست وظیفه حقوقی برای خود قائل باشند و خود را ملزم به رعایت استانداردهای زیست محیطی بدانند تنها تخریب و چالش ایجاد می کنند.

محمدی اضافه کرد: در خلیج فارس و در کشورهای عربی حاشیه آن بالاترین تعداد ایستگاههای آب شیرین کن وجود دارد با این حال باید گفت آمارهایی که از سوی برخی از کارشناسان در مورد آلودگی گسترده خلیج فارس منتشر می شود کذب محض است و خلیج فارس به نسبت دریاهای منطقه بالاترین مانیتورینگ را دارد.

هماهنگ کننده سازمان منطقه ای حمایت از محیط زیست دریایی (راپمی) افزود: آلودگیهای خلیج فارس تماما ساحل منشا هستند ولی بزرگترین مشکل خلیج فارس بالا رفتن دمای یک و نیم تا دو درجه ای کل آب منطقه است که می تواند بسیار شوک دهنده باشد.

در روز اول این نشست دو روزه که در سازمان حفاظت محیط زیست در حال برگزاری است پیرامون مصائب محیط زیست دریایی به خصوص در خلیج فارس بحث و مناظره شد.