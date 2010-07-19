فعالیت 11 انجمن علمی در دانشگاه آزاد ساری

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مهرداد محمدی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای معاونین دانشگاه تعداد انجمنهای علمی این واحد دانشگاهی را ۱۱ انجمن اعلام کرد و گفت: در سال همت مضاعف و کار مضاعف دانشجویان گروه های آموزشی این دانشگاه با برنامه ریزی و اجرای دقیق مصوبات کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی ، فعالیتهای ارزشمندی را در جهت رشد و شکوفایی علمی این واحد دانشگاهی انجام داده اند.

وی تاسیس و راه اندازی انجمن علمی جدید با عنوان انجمن تکنولوژی آموزشی ، طراحی و آماده سازی چندین انجمن علمی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، برگزاری سمینار علمی با عنوان معماری چیست، برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن های کشاوری و معماری را از جمله اقدامات انجمنهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری در سه ماهه اول سال ۸۹ اعلام کرد.

محمدی تعداد دانشجویان فعال در انجمنهای علمی دانشگاه را بیش از هزار نفر ذکر کرد.

وی بیان کرد : به منظور تهیه و تدوین برنامه های جدید انجمنهای علمی در سال تحصیلی جدید سلسله جلسات هم اندیشی و هماهنگی و برنامه ریزی با حضور اعضا هیئت مدیره انمجنهای علمی کامپیوتر، پرستاری و مامایی ، مکانیک ، فقه و علوم قضایی ، زیست شناسی با حضور معاون پژوهشی دانشگاه و روسای دانشکده ها و مدیران گروه برگزار شده است.