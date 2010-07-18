طرح جامع اشتغال روستایی در کرمانشاه تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرماناه، حسن کرمی بعداز ظهر یکشنبه در جلسه توسعه اشتغال و سرمایه گذاری روستایی استان اظهارداشت: برای اشتغالزایی در بخش روستاهای استان از طریق صندوق مهر امام رضا( ع) هشت میلیارد و 700 میلیون تومان تسهیلات اختصاص یافته است که این تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان برای 87 روستا در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین از طریق بانک کشاورزی نیز 730 میلیون تومان برای اشتغال در روستاها اختصاص یافته است که میزان در نظر گرفته شده برای هر روستایی جهت اجرای طرح های سبک یک میلیون تومان است.

کرمی با تاکید بر اینکه برای رونق بیشتر و اشتغال افزون تر در روستاها باید تعاونی ها فعال تر شوند، گفت: ایجاد فرهنگ تعاونی نقش بسیار مهمی در توسعه روستاها و اشتغال چنین مناطقی دارد.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل جلسه اشتغال و سرمایه گذاری روستاها اظهار داشت: بر اساس قانون و توجه دولت به توسعه متوازن روستایی و مصوبات شورایعالی اشتغال، کمیسیون تخصصی اشتغال روستایی در سطح کشور و گروه کارشناسی اشتغال و سرمایه گذاری روستایی در سطح استان تشکیل و فعال شده است.

کرمی اجرای تصمیمات کمیسیون توسعه اشتغال و سرمایه گذاری روستایی کشور، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در توسعه اشتعال و سرمایه گذاری روستایی استان، تنظیم راهکارهای اجرایی بودجه سنواتی در ارتباط با توسعه اشتغال روستایی استان، شناسایی عوامل مهاجرت از روستا به شهر و ارائه راهکارهای ساماندهی اشتغال و کاهش مهاجرت روستائیان و همچنین ساماندهی مهاجرت معکوس روستائیان از شهر به روستا در استان، شناسایی ظرفیت ها و راهکارهای سرمایه گذاری خارجی و اقدام جهت جذب سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در مناطق روستایی و محروم استان، طراحی و برنامه ریزی آموزش های کارآفرینی و فنی و حرفه ای و سایر آموزش های منجر به اشتغال روستائیان و ارائه پیشنهادات لازم درزمینه هدایت سهم اعتبارات مرتبط به اشتغال روستائیان را از مهمترین وظایف این کارگروه برشمرد.

در ادامه این جلسه مصوبات و طرح هایی جهت سرعت دهی به سرمایه گذاری و اشتغال در روستاهای استان به تصویب اعضا رسید.