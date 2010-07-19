به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه بانی در جمع خبرنگاران با اشاره به واگذاری قرارداد توسعه 8 فاز پارس جنوبی به کنسرسیوم هایی متشکل از پیمانکاران داخلی، گفت: در اجرای 10 فاز نخست پارس جنوبی سهم سازندگان و پیمانکاران داخلی به بیش از 50 درصد افزایش یافته که پیش بینی می کنیم این سهم در 8 فاز جدید این میدان مشترک گازی به 60 درصد ارتقا یابد.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون مدیریت فازهای جدید پارس جنوبی به پیمانکاران داخلی واگذار شده است، تصریح کرد: از سوی دیگر در سالهای اخیر با حمایت از مجموعه های داخلی ساخت تجهیزات در داخل کشور حدود چهار برابر افزایش یافته است.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت سازنگان و پیمانکاران داخلی برای تکمیل ساخت و اجرای فازهای باقیمانده پارس جنوبی، اظهار داشت: استفاد از پتانسیلهای داخلی به ویژه در توسعه میادین مشترک نفت و گاز در اولویت قرار دارد.

جریمه و پاداش 50 میلیون دلاری پیمانکاران نفتی



معاون وزیر نفت درباره میزان موفقیت اجرای طرح 35 ماه توسعه تمامی فازهای پارس جنوبی، بیان کرد: شرکت ملی نفت از توسعه 35 ماهه میدان پارس جنوبی حمایت می کند و برای اجرای این طرح باید تمامی پیمانکاران نسبت به تعهدان خود پایبند باشند.



این مقام مسئول با اشاره به درآمد روزانه 10 میلیون دلاری با توسعه هر 2 فاز استاندارد پارس جنوبی، تبیین کرد: کسب این میزان درآمد برای اقتصاد کشور به ویژه با توجه به مشترک بودن میدان از اهمیت قابل توجه ای برخوردار است.



قلعه بانی با اشاره به پیش بینی جریمه و پاداش برای پیمانکاران حاضر در طرح توسعه پارس جنوبی، اعلام کرد: در صورتی که پیمانکاران موفق به تکمیل طرح توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی شوند به ازای هر یکماه حدود 50 میلیون دلار تشویق خواهند شد.



مدیر عامل شرکت ملی نفت، تاکید کرد: همچنین به ازای تاخیرهای تحمیل شده توسط پیمانکاران نیز بر اساس اهمیت و میزان تاخیر جرایمی در نظر گرفته شده است.



در همین حال پیشتر با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور مقرر شده بود پیمانکارانی که در اجرای پروژه های پارس جنوبی تاخیر داشته باشند ماهانه 50 میلیون دلار جریمه شوند.

مشارکت روسیه با سازندگان داخلی



به گزارش مهر، وی با اشاره به توافق و مذاکره با برخی از شرکتهای نفت و گاز روسیه، یادآور شد: یکی از توافق های دو طرف در زمینه انتقال دانش و تکنولوژی بوده که با ایجاد شرکتهای مشترک نفتی اجرایی خواهد شد.



معاون وزیر نفت همچنین از ایجاد جوینت بین برخی از سازندگان داخلی و شرکتهای روسی خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این مشارکتها توسعه ساخت تجهیزات در داخل کشور است.

بی اطلاعی از انصراف قرارگاه خاتم الانبیا



وی درباره اثار اعمال تحریم های خارجی علیه صنعت نفت، با تاکید بر خنثی شدن آثار تحریم در حوزه مدیریت صنایع نفت و گاز کشور، تاکید کرد: تحریم یک فرصت برای سازندگان داخلی ایجاد کرده است تا با همکاری بخشهای مصرف کننده از ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را بکنند.

مدیر عامل شرکت ملی نفت همچنین در خصوص انصراف قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از مشارکت در طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی، اعلام کرد: از این موضوع اطلاع رسمی ندارم.



این مقام مسئول، اظهار داشت: این احتمال وجود دارد که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا این پروژه را به شرکتهای دیگر واگذار کرده باشد.



به گزارش مهر، اخیرا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و شرکت سپانیر به عنوان رهبر و عضو کنسرسیوم اجرای طرح توسعه فازهای 15 و16 پارس جنوبی از ادامه مشارکت در این 2 فاز گازی انصراف دادند.



در همین حال پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت جمعه 25 تیر ماه به نقل از ابوالقاسم نوبختی مدیر فازهای 15 و 16 پارس جنوبی گزارش داده بود: کنار رفتن قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا هیچ مشکلی در ادامه اجرای توسعه این فازها ایجاد نمی‌کند و اجرای عملیات توسعه با ترکیب جدید کنسرسیوم به ‌طور طبیعی ادامه می‌یابد.



پیشتر قرارداد فازهای 15 و 16 پارس جنوبی تیر ماه سال 1385 به ارزش تقریبی 2 میلیارد دلار به کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی و به رهبری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده بود.