انفجار شديد در بغداد

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين انفجار ساعت 3 درخيابان الجمهوريه دريكي ازخيابان هاي اصلي بغداد روي داد اما هنوزعلت انفجارمشخص نشده ، همانطوري كه تاكنون هيچ خبري از تلفات وخسارات اين حادثه منتشر نشده است.

خبرديگراينكه ، برحسب اعلام يك مسئول پليس محلي عراق، درحمله افراد مسلح به يك اتوبوس درمركز شهر بعقوبه در شمال عراق دستكم 12 پليس و يك شهروند عراقي كشته شدند.

اين افسر پليس عراق افزود: افراد مسلح ناشناس ازدوخودروپياده شدند ويك اتوبوس حامل نيروهاي پليس عراق را هدف تيراندازي قراردادند كه درنتيجه آن 12 تن ازاين نيروها به همراه يك راننده كشته و دو تن ديگر را نيز مجروح كردند.

وي گفت : اين نيروهاي پليس هنگامي كه براي توضيح خواستن از رئيس پليس بعقوبه درمورد دوره هاي آموزشي خود كه به زودي در اردن خواهند گذارند، ازشهرخانقين عازم بعقوبه شده بودند، هدف حمله افراد مسلح قرارگرفتند .

وي زمان وقوع اين حمله را حدود ساعت 1 به وقت محلي درمنطقه آزاد شده درمركزشهر بعقوبه اعلام كرد و گفت: آمبولانسها درحالي 2دو تن ازمجروحان را به بيمارستان بعقوبه منتقل كردند كه حال آنها وخيم بود .

شهربعقوبه ازجمله شهرهايي است كه بارها هدف حملات نيروهاي آمريكايي، نيروهاي پليس عراق و گارد ملي عراق قرار گرفته است.