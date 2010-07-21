ثبت قرارداد تارتار، مرخصی به "اوسال" و نشست خبری دایی و کاشانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار که چندی پیش به عنوان مربی، به کادر فنی پرسپولیس اضافه شده بود، ظهر امروز چهارشنبه با حضور در هیئت فوتبال تهران، قراردادش را ثبت کرد. تارتار در کنار حسین عبدی، محمدرضا مولایی و محمدعلی یحیویی اعضای کادر فنی و دستیاری علی دایی را تشکیل می دهند.

نشست خبری دایی و کاشانی

اولین کنفرانس خبری باشگاه پرسپولیس در آستانه فصل 90 – 89، شنبه هفته آینده برگزار می‌شود. در این کنفرانس خبری که از ساعت 16 الی 18 در سالن همایش‌های شهرداری منطقه 9 واقع در میدان استاد معین برگزار می‌شود، حبیب کاشانی و علی دایی پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهند بود.

بازدید کاشانی از کمپ تمرینی پرسپولیس

سرپرست باشگاه پرسپولیس و تنی چند از مدیران این باشگاه ظهر امروز چهرشنبه با حضور در مجموعه ورزشی درفشی‌فر، از روند بازسازی این مجموعه دیدن کردند.

حبیب کاشانی و تعدادی از مدیران باشگاه پرسپولیس امروز با حضور در مجموعه درفشی‌فر از چمن طبیعی این مجموعه که جایگزین چمن مصنوعی آن شده است و همچنین بازسازی سالن‌ها و دیگر بخش های این مجموعه ورزشی دیدن کردند.

از چندی پیش و با تصمیم مدیریت باشگاه پرسپولیس، بازسازی مجموعه درفشی‌فر آغاز شد. این مجموعه قرار است پس از بازسازی و افزوده شدن برخی امکانات به بخش‌های قدیمی و جدید آن، به عنوان کمپ باشگاه پرسپولیس مورد بهره برداری قرار گیرد.

مرخصی سه روزه به اوسال

مهاجم بورکینافاسویی پرسپولیس برای رسیدگی به امور شخصی خود، بامداد امروز چهارشنبه عازم کشورش شد. "هروه اوسال" پس از کسب مجوز از علی دایی، بامداد امروز تهران را به مقصد بلژیک ترک کرد.

اوسال که برای رسیدگی به برخی امور شخصی اش، مرخصی سه روزه ای را از سرمربی پرسپولیس گرفته است، از تهران به بروکسل و از آنجا عازم بورکینافاسو می‌شود. مهاجم بورکینافاسویی پرسپولیس پس از رسیدگی به امور شخصی اش به تهران باز می‌گردد.

توضیح شرکت ساپکو

روابط عمومی شرکت ساپکو اعلام کرد عطف به مطلب مندرج در رسانه ها تحت عنوان " ساپکو اسپانسر پرسپولیس در لیگ دهم" ، بدینوسیله اعلام می دارد هیچونه توافقی مبنی بر حمایت مالی شرکت ساپکو از باشگاه پرسپولیس در لیگ دهم صورت نگرفته و خبر اعلام شده را تذکیب می نماید.