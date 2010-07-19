خرید 106 هزار تن گندم از کشاورزان استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، فرهاد مهدیار شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: با خرید 106 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تاکنون 211 میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده است.

وی افزود: قیمت خرید گندم با افت هفت درصد 304 تومان و با افت 10 درصد 330 تومان است.

مهدیار تصریح کرد: سال گذشته 122 هزار تن محصول گندم از کشاورزان استان خریداری شد و امسال نیز پیش بینی می شود بیش از 250 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شود.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان قزوین یادآور شد: در حال حاضر 9 مرکز دولتی و خصوصی شامل سیلوی تاکستان با ظرفیت 75 هزار تن، محمد آباد با ظرفیت 30 هزار تن و هفت مرکز بخش خصوصی کار خرید محصول کشاورزان را از 29 خرداد ماه آغاز کرده اند که این کار تا پایان مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

خریدار گندم مرغوب هستیم

مدیرکل غله استان همچنین با اشاره کیفیت مطلوب گندم استان خاطر نشان کرد: به منظور تضمین سلامت مردم خریدار گندم سالم هستیم که در این راستا تاکنون یک هزار و 264 کامیون حامل گندم بدلیل سن زدگی عودت داده شده است که متاسفانه در برخی موارد این گندمها با فروش ارزانتر به بخش خصوصی مجددا وارد چرخه می شود که باید در این زمینه برخورد قانونی صورت گیرد.

وی کیفیت محصول گندم را به افت سن مربوط دانست و گفت: در سال گذشته بدلیل کمبود محصول گندم با آفت سن بیش از دو درصد و تا سه درصد هم خریداری شد اما امسال خرید زیر دو درصد انجام می شود و بالای آن برگشت داده خواهد شد.

مهدیار تصریح کرد: در حال حاضر با ظرفیت سازی انجام شده قادر هستیم تمامی گندم استان را خریداری و ذخیره کنیم و دیگر گندمی به سایر استانها ارسال نخواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به بارش خوب باران در ماه های اخیر تولید محصول در قزوین و برخی استانهای همجوار افزایش یافته و بدلیل کمبود مراکز خرید و نگهداری در استانها آمادگی داریم تا سقف 200 هزار تن گندم استانهای دیگر را تا یک ماه دیگر خریداری کنیم که در این زمینه برای نگهداری 50 هزار تن محصول استان همدان، 50 هزار تن از زنجان، 45 هزار تن از کردستان و 20 هزار تن از اردبیل برنامه ریزی کرده ایم.

مهدیار گفت: به منظور کاهش توقف کامیونهای حامل گندم با افزایش شیفت کاری از هفت و 30 دقیقه صبح تا هشت و 45 دقیقه شب در حال حاضر مدت زمان توقف از 24 ساعت به 10 ساعت کاهش یافته است.

فعالیت بیش از یک هزار واحد نانوایی در استان قزوین

مهدیار از فعالیت یک هزار و 163 واحد نانوایی در استان قزوین خبر داد و اظهار داشت: از مجموع واحدهای یاد شده 744 واحد نانوایی شهری،419 واحد روستایی و 200 واحد آزاد پزی است و میزان مصرف ماهیانه آرد در استان هم 11 هزار و 300 تن است.

وی سرانه مصرف گندم در استان را 9 کیلوگرم و کشور را 9 کیلو و 200 گرم اعلام کرد.

افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم در استان

این مسئول یادآور شد: با تمهیدات فراهم شده در سال آینده برای ذخیره سازی گندم کمبود سیلو نداریم و تا سه سال آینده نیز مشکلی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به ساخت چند سیلو و جایگاه ذخیره سازی گندم در استان اظهار داشت: سیلوی 100 هزار تنی در نزدیکی نیروگاه رجایی، دو واحد 23 و 30 هزارتنی در بوئین زهرا، 25 هزار تنی در تاکستان، 30 هزار تنی کیمیا خوشه، 45 هزار تنی در آبیک در حال ساخت است که در صورت رفع مشکلات ناشی از پرداخت تسهیلات و ورود تجهیزات مورد نیاز 253 هزار تن به ظرفیت فعلی 180 هزار تنی افزوده خواهد شد.