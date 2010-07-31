وضعیت نرخ بیکاری در 43 کشور جهان / آسیا بهترین - آفریقا بدترین

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین وضعیت نرخ بیکاری در کشورهای مختلف اروپا، آسیا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه حاکی از آن است که وضعیت بیکاری بسیاری از کشورهای آسیایی مانند تایلند، سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی و مالزی به مراتب از مناطقی در اروپا مانند منطقه یورو، بلژیک، فرانسه، اسپانیا، سوئد و ایتالیا بهتر است.

بیکاری در آسیا

بر اساس این گزارش، هم اکنون کشورهای آسیایی مانند ژاپن، چین، ترکیه، هندوستان و هنگ کنگ به ترتیب دارای نرخ بیکاری 5.1، 9.6، 13.7، 10.7 و 4.4 درصد است که این وضعیت در کشور اندونزی 7.4، مالزی 3.6 و پاکستان نیز 5.2 درصد است.

همچنین کشور آسیایی سنگاپور نیز با نرخ بیکاری 2.2 درصد و کره جنوبی با نرخ 3.2 درصدی دارای شرایط مناسبی هستند، ضمن اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری در کشورهای تایوان، تایلند و ایران به ترتیب 5.4، 1و 14.6 درصد برآورد شده است، البته در مورد ایران نرخ بیکاری مرکز آمار متفاوت از برآوردهای اکونومیست است چرا که طی سال 88 نرخ بیکاری ایران 11.9 درصد اعلام شد.

بیکاری در اروپا

نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی نیز نوسانات زیادی دارد به نحوی که هم اکنون انگلستان با 7.9 درصد و کشور اتریش نیز با 4.9 درصد بیکاری مواجه است. البته بلژیک با 11.6 درصد و فرانسه نیز با 10.1 درصد بیکاری از دو رقمی های اروپا در حال حاضر محسوب می شوند.

بررسی بیکاری در کشور اروپایی آلمان نرخ بیکاری 7.7 درصدی، در یونان 11.6 درصد، ایتالیا 8.5 درصد، هلند نیز 5.6 درصد و اسپانیا هم 19.7 درصد را نشان می دهد.

هم اکنون جمهوری چک با نرخ بیکاری 8.7 درصدی، دانمارک با نرخ 4.1، مجارستان 11.8، نروژ 3.5، لهستان 12.3 و روسیه نیز با نرخ بیکاری 8.2 درصدی مواجه است. کشور آسیایی اروپایی ترکیه نیز 13.7 درصد نرخ بیکاری دارد.

بیکاری در آفریقا

کشور اروپایی سوئد در حال حاضر نرخ بیکاری 9.8 درصدی و سوئیس نیز 4 درصد را تجربه می کند. در همین زمینه کشور مصر در افریقا نیز با نرخ بیکاری 9.1 درصدی روبرو است و آفریقای جنوبی نیز بیکاری 25.2 درصدی را ثبت کرد.

بررسی وضعیت بیکاری در کشورهای آمریکای لاتین نیز نشان می دهد که هم اکنون آرژانتین 8.3 درصد بیکاری دارد. برزیل با نرخ بیکاری 7.3 درصدی، شیلی با نرخ 8.6 درصد، کلمبیا نیز با نرخ 12.2 درصد دست و پنجه نرم می کند.

بیکاری در آمریکا

مکزیک در آمریکای لاتین 5.4 درصد بیکاری دارد که در این زمینه ونزوئلا نیز با نرخ بیکاری 9.2 درصد مواجه شده است. خود کشور ایالات متحده در شرایط فعلی 9.7 درصد بیکاری دارد و کانادا نیز دارای 8.1 درصد نرخ بیکاری است.

در منطقه یورو نیز نرخ بیکاری 10.1 درصدی برآورد شده است به نحوی که در این منطقه هم اکنون نرخ بیکاری بالا و در حال تشدید به عنوان یکی از معضلات اصلی مطرح است.

بیکاری در استرالیا

در همین حال، نرخ بیکاری در کشور استرالیا که از معروفترین کشورهای قاره اقیانوسیه محسوب می شود نیزعلیرغم تلاش این کشور در جذب سرمایه ها و نیروهای کار ماهر و متخصص هم اکنون 5.2 درصد اعلام شده است.