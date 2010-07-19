تیم مازندران فاتح نخستین دوره مسابقات کشتی المپیک دانش آموزی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، همچنین در این دوره از رقابت ها در رشته آزاد این مسابقات تیم های تهران و شهرستانهای تهران و در رشته فرنگی هم تیم های خوزستان و شهرستانهای تهران به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

تیم لرستان میزبان این پیکارها نیز با عملکردی ضعیف در رشته آزاد در رده چهارم و در رشته فرنگی در رده هفتم قرار گرفت.

در رشته آزاد و در وزن 35 کیلوگرم علی طاعتی از شهرستانهای تهران، در وزن 38 کیلوگرم شهاب خوال از مازندران، در 42 کیلوگرم شایان حمزه از مازندران، در وزن 47 کیلو حسین خدیور از مازندران، در 53 کیلو کامران قاسم پور از مازندران، در 59 کیلو سیاوش جهان آرا از تهران، در وزن 66 کیلوگرم آرش نیرآبادی از گلستان و در وزن 73 کیلوگرم علی موجرلو از مازندران به عنوان قهرمانی دست یافتند.

همچنین در رشته فرنگی نیز در وزن 35 کیلوگرم شاهین شیری از لرستان، در 38 کیلوگرم حمزه جعفری از مازندران، در 42 کیلو حسین اسدی خوزستان، در 47 محمد رسن از خوزستان، در 53 کیلوگرم سعید آبرین از سیستان و بلوچستان، در 59 کیلوگرم علی سلطانی از مازندران، در 66 کیلو محمدجواد طالبی از مازندران و در وزن 73 کیلوگرم ماهان نوروزی از مازندران عنوان های نخست را از آن خود کردند.

بنابراین گزارش برای تیم لرستان در این پیکارها در رشته فرنگی شاهین شیری در وزن 35 کیلوگرم یک عنوان قهرمانی و علیرضا امانی در وزن 53 کیلوگرم یک عنوان نایب قهرمانی و در رشته آزاد هم محسن شاکرمی در وزن 35 کیلوگرم یک عنوان نایب قهرمانی، سامان نجم سهیلی در وزن 53 و رضا ابراهیمی در وزن 73 کیلوگرم هرکدام یک عنوان سومی کسب کردند.