حمید شاه آبادی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد امنیت گنجینه و حفظ سلامت موزه هنرهای معاصر که در حال حاضر به صورت نمایشگاه دائمی درمعرض دید عموم قرار دارد به خبرنگار مهر گفت: با تدابیری که انجام شده نگرانی درباره حفظ آثار وجود ندارد. هزینه جدی برای تامین امنیت آثار در خود موزه مثل نصب شیشه در مقابل تابلوها و...انجام شده است و کارها در حین ارائه روی دیوارها محفوظ هستند.

وی درباره اقداماتی که صورت گرفته است افزود: قبلا مسئولان موزه برای افزایش حفاظت امنیتی آثار طرحی را پیشنهاد کردند ما پذیرفتیم و بودجه ای را اختصاص دادیم تا سطح حفاظتی و نظارتی در این دوره جدید که آثار گنجینه به نمایش گذاشته شده است بیشتر شود.

شاه‌آبادی در مورد این طرح توضیح داد: بودجه‌ای برای افزایش کادر حفاظت از موزه درنظر گرفتیم تا بتوانیم در داخل و حاشیه موزه امنیت بیشتری برای حفاظت از آثار انجام دهیم. اینها اقداماتی است که برای صیانت از مجموعه صورت گرفته است. البته بیشتر از یکسال قبل هم هزینه‌ای برای قرار دادن شیشه در مقابل تابلوها صرف شد و بالاخره می توان گفت فعلا موزه در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی سپس به برنامه این نهاد برای بیمه‌کردن آثار گنجینه اشاره کرد: بیمه آثار گنجینه یک بحث ضروری است. حوزه مطالعات کارشناسی این طرح را در بودجه امسالمان درنظر گرفته‌ اما این موضوع مشکلی نیست که به این سرعت حل شود.

معاون هنری وزارت ارشاد ادامه داد: برای بیمه کردن به قیمتگذاری نیاز داریم ولی امسال نمی‌توانیم به جمع بندی نهایی برای انجام این کار برسیم. بااین حال ما بحث بیمه را خواهیم داشت. امیدوارم حداقل امسال کار مطالعاتی آن اجرا شود و بتوانیم مقدمات را فراهم کنیم.

شاه‌آبادی همچنین درباره خرید آثار جدید برای گنجینه موزه عنوان کرد: خرید آثار هنری فاخر را از سال گذشته در دستور کار دولت گذاشتیم. بعید می‌دانم امسال موفق به خرید آثار خوب و قابل دفاعی در این حوزه باشیم. علیرغم اینکه می‌دانم 30 سال عدم خرید آثار هنری خارجی فاصله موزه ما را با موزه‌های جهانی بیشتر می‌کند.

وی در مورد اقداماتی که این معاونت برای خرید آثار جدید گفت: در این زمینه از وزیر درخواست کرده‌ایم. سال قبل بودجه تولید آثار سینمایی فاخر اصلاح شد و امسال امیدواریم بخشی از این بودجه به ما اختصاص پیدا کند. اگر اینطور شود بالاخره اقدامی را شروع می‌کنیم و آثار هنری جدیدی برای موزه می‌خریم.

معاون هنری وزارت ارشاد توضیح داد: حقیقت این است که قول قطعی دادن سخت است چون بودجه شناوری با عنوان "تولید و خرید آثار و فیلم فاخر" داریم که میان ما و معاونت سینمایی مشترک است. کم و کیف آن خیلی دقیق، شفاف و روشن نیست. در عین حال وقتی صحبت از بودجه می‌کنم منظورم بودجه تخصیصی خود اداره کل است اما همانطور که گفتم یک بودجه شناور نیز وجود دارد که سعی می‌کنیم بخشی از آن را در اختیار بگیریم.

وی در پایان با اظهار امیدواری در این زمینه که امسال نیز آثار هنری فاخری خریداری شود گفت: بیشترین توجه ما این است که این بودجه را برای سال آینده در نظر بگیریم. اگر بتوانیم بودجه‌ای برای خرید آثار هنری وارد بودجه ارشاد کنیم حتی اگر رقم کمی باشد شروع خوبی است. در بودجه 88 این امر پیش بینی نشد.البته شاید بتوانیم از طریق بخش بودجه فاخر اقدام کوچکی برای خرید آثار انجام دهیم.