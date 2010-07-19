ماه رمضان و فرصت‌ جذب مخاطب

به گزارش خبرنگار مهر، به زودی ماه رمضان شروع میشود و به دلیل فضای حاکم بر این ماه سالنهای سینما رونق خود را از دست میدهند، در سالهای اخیر یکی از تلاشهای نهادهای صنفی سینمایی برای خارج کردن ماه رمضان از فصلهای راکد سینمایی نمایشهای ویژه و برنامهریزی برای اکران فیلمها در این ماه معنوی بوده است.
انواع طرحهایی که در ماههای رمضان گذشته اجرا میشد فرجام مثبتی نداشت به جز طرح "اذان تا اذان" که به شکلی قابل قبول یخ سینماها در این ماه را شکست. ماه مبارک رمضان پارسال طرح "اذان تا اذان" که از اذان مغرب تا اذان صبح اجرا میشد سینمادوستان را به سالنهای سینما آورد.
پارسال و زمانی که استقبال از این طرح نشان داد رونق دادن به سالنهای سینما در زمانهای رکود و فصلهای بیرونقی هم اتفاق میافتد اما به شرط برنامهریزی درست و به موقع، گروهی این وعده را دادند که امسال طرح "اذان تا اذان" به شکلی پخته و حرفهای و با رفع نواقص قبلی انجام شود.
در فرصت یکسالهای که پشت سر گذاشته شده سینماداران، نهادهای صنفی و پخشکنندگان این بخت را داشتند تا درباره نیازهای سینمادوستان در این ماه به اجماع نظر برسند، ماه رمضان ویژگیهای خود را دارد و اکران سینماها در این ماه باید متناسب با فضای این ماه باشد.
تجربه شکست خورده اکران فیلمهای کم مخاطب یا فیلمهایی که در فصلهای دیگر سال نمیتوانند روی پرده بروند بر رکود سینماها در این مقطع میافزاید. اما حمایت از اکران فیلمهای تازه و جذاب یا نمایش فیلمهای موفق و پربیننده سالهای قبل میتواند در ماه رمضان و در قالب طرح "اذان تا اذان" برای مخاطب جذاب باشد.
طرح "اذان تا اذان" مردمی را به سالنهای سینما آورد که ماه رمضان فیلمهای مناسبی برای دیدن پیدا نمیکردند، امسال و با اتکا به تجربه موفق قبلی میتوان با اجرای این طرح به سالنهای سینما رونق داد. هرچند دست سینمای ایران این روزها از فیلم مناسب برای نمایش در ماه رمضان خالی است و بیشتر تولیدات کمدیهای عامه پسندی هستند که از نظر مضمونی با ماه رمضان مناسبتی ندارند.
اجرای طرحهای کمکی مثل نمایش مسابقههای جام جهانی در سینماها و جذب مخاطب نشان میدهد راهکارهای فراوانی برای پرکردن اوقات فراغت خانوادهها به واسطه سینما وجود دارد اما نوع فیلمها و حال و هوای آنها است که رغبتی برای سینما رفتن در مخاطب به وجود نمیآورد.
انجمن سینماداران، پخش کنندگان و تهیهکنندگان میتوانند با اکران فیلمهای موفق و پرمخاطب سالهای قبل در ماه رمضان امسال و نمایش فیلمهای تازه همراه با تبلیغات و برنامهریزیهای چراغ سینماها را در ماه رمضان هم روشن نگه دارند.
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محدثه واعظیپور
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