سرانه فضای ورزشی کردستان به 33 سانتیمتر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد شفیعی شامگاه یکشنبه و در جریان دیدار جامعه ورزشی استان با استاندار کردستان اظهار داشت: در حال حاضر سرانه فضای ورزشی در این استان به بیش از 33 سانتیممتر مربع رسیده است در حالیکه این آمار پنج سال قبل رقمی کمتر از 17 سانتیمتر مربع بود.

وی ادامه داد: با توجه به مصوبات دورهای اول و دوم سفر دولت و همچنین ساخت مجموعه های ورزشی در استان کردستان، سرانه فضای ورزشی در این استان به دو برابر افزایش یافته و امیدواریم که با توجه به ساخت مجموعه های دیگر ورزشی در استان این میزان تا پایان سال جاری با افزایش بیشتری مواجه شود.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان عنوان کرد: علاوه بر افزایش سرانه فضای ورزشی در استان، زمینه برای توسعه ورزش قهرمانی و همچنین توسعه و تعمیم ورزش همگانی در جامعه فراهم شده و امیدواریم که با حمایت های هر چه بیشتر استاندار جدید کردستان شاهد ارتقا جایگاه هر چه بهتر ورزش استان در سطح ملی و بین المللی باشیم.

شفیعی با اشاره به حضور 16 تیم از استان کردستان در رقابتهای لیگ برتر، گفت: استعداد و توانمندی استان کردستان در حوزه ورزش بسیار بالاست و در صورت افزایش حمایت های بخش خصوصی می توان زمینه حضور تیمهای بیشتری را در رقابت های باشگاهی در کشور فراهم کرد.

وی همچنین با اشاره به افزایش امکانات ورزشی در سطح جامعه برای گسترش ورزشهای همگانی، بیان داشت: برگزاری همایش های پیاده روریی خانواده که هم اکنون به عنوان یک فرهنگ در سطح جامعه تبدیل شده در کنار خرید وسایل ورزشی و استقرار آنها در پارکهای استان از جمله مهمترین اقدامات در راستای توسعه ورزشهای همگانی بوده است.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان در پایان خواستار افزایش سهم استان از اعتبارات عمرانی ملی برای تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه های ورزشی در دست ساخت شد و افزود: امیدواریم که با پیگیری ها شاهد افزایش سهم این استان از اعتبارات ملی در حوزه ورزش باشیم.