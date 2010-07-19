شوخی با افلاطون در یک رمان

سعید سبزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار در دست چاپ خود گفت: کتاب 200 صفحه ای "نظریه نقیضه" اثر نویسنده کانادایی لیندا هاچن در حوزه مباحث مربوط به ادبیات پست مدرن و نقد ادبی است که به تازگی مجوز نشرش را دریافت کرده و توسط انتشارات مینوی خرد چاپ می شود.

وی با اشاره به جایگاه هاچن در میان نظریه پردازان حوزه پست مدرن، افزود: این کتاب در واقع شرحی است بر تمام فرم‌های هنری از قبیل معماری، نقاشی، موسیقی و ادبیات و نویسنده معتقد است تمامی این فرم ها از دهه 1930 به بعد مبنای مشترکی داشته اند و حاوی یک نقیضه اند؛ استفاده از آثار پیش از خود و تحسین و انتقاد همزمان از آنها.

سبزیان که یپشتر کتاب های "فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی" (ام. اچ. ایبرمز و جفری گالت هرفم)، "فرهنگ ادبیات و نقد ادبی، نوشته جی ای کادن (با همکاری کاوه نیکمنش) را ترجمه کرده است از ترجمه سومین فرهنگ ترجمه ای خود خبر داد و گفت: ترجمه سومین کتاب فرهنگی که کار کرده ام با عنوان "فرهنگ ادبیات و نظریه ادبی" نوشته جی ای کادن رمان نویس و نمایشنامه نویس انگلیسی تمام شده و به زودی توسط انتشارات "کتاب آمه" منتشر می شود.

به گفته سبزیان این کتاب 1200 صفحه ای هر گونه اصطلاحی را در زمینه ادبیات و شعر و داستان و مکاتب ادبی توضیح داده و می تواند به عنوان یکی از منابع درسی مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری ادبیات فارسی مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد.

وی همچنین از انتشار کتابی دیگر در حوزه نقد ادبی توسط همین ناشر (کتاب آمه) در آینده نزدیک خبر داد و گفت: کتاب 260 صفحه ای "ساختار و روایت در داستان و فیلم" نوشته منتقد ادبی و نویسنده آمریکایی سیمور چتمن است. این کتاب برای تعقیب روایت های داستانی در فیلمها و رمانها بسیار به کار می آید.

مترجم رمان "دلقک و هیولا" پیتر اکروید از چاپ دو رمان دیگر از این نویسنده آمریکایی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: کتاب 300 صفحه ای "پاکسمور" مهمترین رمان پست مدرن اکروید است که ترجمه آن به پایان رسیده و به زودی توسط انتشارات افق منتشر می شود.

سبزیان اضافه کرد: "خطابه های افلاطون" هم رمان دیگر اکروید است که در قالب یک فراداستان تاریخ نگارانه بازی جالبی با فصل نهم کتاب "جمهور" این فیلسوف یونانی انجام داده است؛ در واقع نویسنده در این رمان و با هدف بیان این جمله که "واقعیت از حقیقت جداست" تاریخ را تحریف می کند.

به گفته این مترجم رمان 230 صفحه ای "خطابه های افلاطون" به زودی توسط انتشارات افق چاپ می‌شود.

وی افزود: کتاب 210 صفحه ای "مسخ و مکافات" مایکل سیمچک آمریکایی را با اجازه خود نویسنده ترجمه کرده ام که در آینده نزدیک با مقدمه ای که او (سیمچک) برای مخاطبان ایرانی نوشته است، توسط انتشارات افراز منتشر می شود.

این مترجم با اشاره به ساختار متفاوت و پرده ای این کتاب به جای فصل بندی آن، درباره موضوع محوری کتاب هم گفت: پرده اول کتاب حکایت توالتی است که تبدیل به انسان می شود و در میان پرده همین بخش ما شاهد شخصی دیوانه هستیم که تنها هنرمند بازمانده جهان است. در پرده دوم دختر انسانی که از توالت به وجود آمده بود، به انتقاد شدید از سیاستهای دولت آمریکا درباره گسترش آزادی ها می پردازد و در پایان کتاب هم جهان به واسطه یک جنگ جهانی نابود می شود و تنها موجوداتی که باقی می مانند، نسلی از گربه ها هستند که جای آدمها را گرفته اند.